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Горняк у прозорому топі зі стразами вдала палку розмову з туфелькою. Фото

Марія Ткаченко - 18 лютого, 16:00
Христина Горняк
Фото Nikoletta Planktonova

Блогерка Христина Горняк, яка в вільний від роботи нотаріусом час обожнює влаштовувати сміливі фотосесії, поповнила гарячим контентом свій Instagram.

Ексдружина Володимира Остапчука попозувала в прозорому топі або боді з крупними стразами та мініспідничці. В якості реквізиту в Христі була туфелька, на яку їй "зателефонували".

Христина Остапчук

Цікаво, кого Христина уявила на тому боці "дроту"?


"Алло….. аллооооо. Хто слухавку взяв?????", - підписала кралечка фото.

Нотаріуска Христина Горняк

Нові яскраві фото від Горняк

Колишня дружина Остапчука
Колишня Остапчука Христина

Нещодавно в Христі була інша "телефонна" фотосесія, в ліжку та з картопелькою фрі

Крістіна Горняк

У сторіс блогерка відповіла на кілька запитань підписників

Суперечка Горняк і Остапчука через будинок, придбаний у шлюбі, тягнеться вже не перший рік

Суперечка Горняк і Остапчука через будинок, придбаний у шлюбі, тягнеться вже не перший рік

Нагадаємо, 38-річна Христина - одна з найвидатніших зіркових холостячок України. Нещодавно вона назвала свою формулу ідеальних стосунків, а ще, на прикладі власного шлюбу з Остапчуком, дала жінкам пораду: якої помилки не варто припускатися. 

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