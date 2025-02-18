Горняк у прозорому топі зі стразами вдала палку розмову з туфелькою. Фото
Блогерка Христина Горняк, яка в вільний від роботи нотаріусом час обожнює влаштовувати сміливі фотосесії, поповнила гарячим контентом свій Instagram.
Ексдружина Володимира Остапчука попозувала в прозорому топі або боді з крупними стразами та мініспідничці. В якості реквізиту в Христі була туфелька, на яку їй "зателефонували".
"Алло….. аллооооо. Хто слухавку взяв?????", - підписала кралечка фото.
Нагадаємо, 38-річна Христина - одна з найвидатніших зіркових холостячок України. Нещодавно вона назвала свою формулу ідеальних стосунків, а ще, на прикладі власного шлюбу з Остапчуком, дала жінкам пораду: якої помилки не варто припускатися.
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