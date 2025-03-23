"Хоче змусити мовчати": як Маск помстився матері свого 13-го нащадка

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Американський мільярдер Ілон Маск мститься матері свого 13-го нащадка Ешлі Сент-Клер за те, що вона подала на нього в суд через опіку над їхнім сином. За словами адвокатів жінки, винахідник суттєво скоротив фінансову підтримку дитині.

Про це пише видання People.

"Він зробив це після того, як Ешлі була змушена передати цю справу до суду, коли він відмовився відповідати на її численні приватні спроби вирішити це питання без розголосу", - розказали юристи.

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Мати 13-го нащадка Ілона Маска Ешлі на мітингу проти адміністрації колишнього президента США Джо Байдена Фото з Instagram Ешлі Сент-Клер

Також Маск подав екстрену заяву, для того "змусити мовчати Ешлі і не дозволити їй повідомити про нього". Однак, суддя спростував "екстреність", хоча її таки розглядатимуть потім.

"Ешлі рішуче виступає проти цієї заяви, щоб зберегти своє право висловлюватись. У той час як Маск видає себе воїном першої поправки та вільно спілкується через свою платформу соціальних мереж", - зазначили адвокати Ешлі.

Нагадаємо, про народження 13-ї дитини Ілона Маска Ешлі Сент-Клер повідомила у лютому цього року. Пізніше вона заявила, що подала до суду на мільярдера через право опіки над їхнім нащадком.

На початку березня стало відомо, що Ілону народили 14-ту дитину.