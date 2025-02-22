Маска знову тягнуть до суду: мати 13-го нащадка мільярдера вимагає одноосібну опіку

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Американська письменниця Ешлі Сент-Клер, яка стверджує, що кілька місяців тому народила сина від Ілона Маска, подала на нього до суду, аби отримати одноосібну опіку над їхнім нащадком.

Про це пише видання People.

У позові до верховного суду Нью-Йорка Сент-Клер зазначила, що Ілон Маск є рідним батьком її сина, який народився у вересні 2024 року. У своїй заяві Ешлі стверджує, що романтичні стосунки між нею та Маском розпочалися у травні 2023, а у січні 2024 була зачата дитина.

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Вона стверджує, що мільярдер не був присутній під час народження сина і за ці місяці зустрічався з ним лише тричі й не брав участі у вихованні дитини.

За словами жінки, вперше він побачив свого сина 21 вересня минулого року та провів з ним дві години. Наступного дня Маск бавив нащадка ще одну годину, а 30 листопада він був з дитиною лише 30 хв.

За словами Ешлі, Маск неодноразово підтверджував своє батьківство у листуванні з нею. Зокрема, після того, як вона відправила йому фото зі своїм новонародженим сином, то нібито заявив: "з нетерпінням чекаю зустрічі з тобою і з ним".

Також видання опублікувало переписку між Ешлі та Ілоном, у якій йшлося:

Ілон: Я №2 після Трампа на вбивство.

І: Отямся!

І: Якщо я зроблю помилку щодо безпеки, то (ім'я дитини) ніколи не знатиме свого батька!

Ешлі: Ось чому замість прізвища батька на його свідоцтві зараз порожня графа, І.

Е: І чому у нього моє прізвище.

І: Це необхідно на даний момент.

І: Виживають тільки параноїки.

Е: Перепрошую, якщо повідомлення Єви тебе засмутило. Було застосовано свободу дій, як буде і надалі.

І: Рівень загрози буде божевільного рівня до тих пір, поки вибори не будуть визначені.

І: Loose lips sink ships (тут у значенні - хто багато говорить, той багато втрачає).

Мати 13-го нащадка Ілона Маска Ешлі Сент-Клер Фото з Instagram Ешлі Сент-Клер

Також Ешлі Сент-Клер стверджує, що Маск писав їй, що хоче, аби вона завагітніла знову, а також заявляв, що їм потрібно "зробити легіон дітей".

Як відомо, у Маска вже й так чимала команда нащадків. Мільярдер та політик має 12 дітей від трьох різних жінок.

Зокрема, він має шестеро дітей від канадської письменниці Джастін Маск. Їхній первісток Невада помер за кілька тижнів після народження, а ще один нащадок Вів'єн відмовилася спілкуватися з батьком, назвавши його брехуном і зрадником.

Також трьох нащадків він має від стосунків з співачкою Grimes: сина X Æ A-12 Маск, доньку Ексу Дарк Сідіріель Маск та сина Техно Механікус.

Нещодавно Grimes звинуватила мільярдера в тому, що той ігнорує хворобу їхнього сина.

А від топменеджера компанії Neuralink Шівон Зіліс у Маска є троє дітей.