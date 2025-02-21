"Дитина буде страждати": Grimes благає Маска не ігнорувати хворобу їхнього нащадка

Канадська співачка Граймс (Клер Буше) закликала свого колишнього партнера, винахідника Ілона Маска відреагувати на серйозну проблему зі здоров’ям їхньої спільної дитини.

У серії дописів у соцмережі X, які згодом були видалені, вона заявила, що ситуація є критичною та потребує негайного втручання мільярдера, пише People.

"Відповідай, будь ласка, на повідомлення стосовно медичної кризи нашої дитини. Мені не хочеться робити це публічно, але ігнорувати цю ситуацію більше не можна. Вона вимагає негайного реагування", — написала 36-річна Grimes у дописі, який швидко розлетівся мережею.

Граймс публічно звернулася до Маска через хворобу їхньої дитини Фото Getty Images

Реклама:

Вона додала, що не хотіла б обговорювати це публічно, але її звернення постійно ігнорують, а подальше зволікання може мати незворотні наслідки для здоров’я дитини.

Артистка не уточнила, про яку саме проблему йдеться, а також не назвала ім’я дитини. Відомо, що Grimes і 53-річний Маск мають трьох спільних дітей: 4-річного X Æ A-12, 3-річну Ексу Дарк Сідіріель та 2-річного Техно Механікус.

У подальших коментарях Граймс заявила, що Маск не відповідає на її повідомлення, дзвінки й електронні листи, а також ігнорує всі зустрічі. За її словами, якщо мільярдер не хоче спілкуватися з нею особисто, він міг би призначити представника для вирішення цього питання.

Власник Tesla і SpaceX ніяк не прокоментував стан своєї дитини Фото @_sholliday

Коли один із користувачів запитав, чи зверталася вона до лікарів, Граймс підтвердила, що дитина вже пройшла медичне обстеження та отримала консультацію фахівців.

"Це терміново, Ілоне. Я не повідомляю жодних деталей, а він не відповідає на смс і електронні листи й пропустив кожну зустріч. Наша дитина буде страждати все життя, якщо він не відреагує якнайшвидше", — зазначила артистка.

Ілон Маск поки що ніяк не прокоментував ситуацію, а пости дівчини потрапили в "тіньовий бан" соцмережі та згодом зникли.

Це не перший випадок, коли Граймс публічно висловлює претензії до свого колишнього. Раніше вона критикувала Маска за те, що він узяв їхнього сина X Æ A-Xii до Білого дому без її відома.

А восени 2023 винахідник подав до суду на маму своїх дітей.

Свого первістка від мільярдера співачка народила у 2020-му році фото getty images

Нещодавно бізнесмен став батьком 13-й раз — його нова партнерка, письменниця Ешлі Сент-Клер, народила дитину п’ять місяців тому.

Як відомо, від свого першого шлюбу з письменницею Джастін Маск Ілон має шістьох дітей, проте їхній первісток, син Невада, трагічно помер, не доживши до трьох місяців.

Одна з його старших дітей, яка народилася під ім’ям Ксав'єр, вирішила змінити стать і тепер дівчина має ім'я Вів’єн Джена Вілсон. Вона офіційно відмовилася від будь-яких зв’язків із біологічним батьком, про що зазначила у заяві на зміну імені.

Сам Маск різко висловився щодо рішення Вів’єн, заявивши, що більше не вважає її своєю дитиною. У відповідь Вів’єн звинуватила його у брехні, зраді та расизмі.

У 2021 році Маск став батьком ще двох дітей — близнюків, яких йому народила Шівон Зіліс, керівниця одного з підрозділів компанії Neuralink. А у 2024-му з’явилася інформація, що у них народилася ще одна спільна дитина, яка стала для бізнесмена дванадцятою.