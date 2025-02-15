Ілон Маск - тато 13-й раз: мати ймовірного нащадка зробила заяву

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Американський винахідник та мільярдер, а віднедавна ще й політик Ілон Маск ймовірно знову став батьком кілька місяців тому.

Про це у своєму Х написала мати дитини, письменниця Ешлі Сент-Клер.

"П'ять місяців тому я народила дитину. Ілон Маск став батьком", - написала вона.

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За її словами, раніше вона цього не розповідала, оскільки намагалася зберегти конфіденційність та безпеку для дитини.

"Останніми днями стало зрозуміло, що таблоїди мають намір розкрити інформацію про дитину, попри шкоду, яку це завдасть. Я маю намір дозволити нашій дитині рости у нормальному та безпечному середовищі", - додала вона.

Мати ймовірного нащадка Маска Ешлі Сент-Клер (у червоній сукні) Фото з Instagram Ешлі Сент-Клер

Ешлі звернулася до ЗМІ та попросила утриматися від "настирливих репортажів" та поважати конфіденційність дитини.

Якщо інформація про дитину виявиться правдою, то цей нащадок Ілона став для нього 13-тим.

Нагадаємо, У Ілона Маска є шестеро дітей від канадської письменниці Джастін Маск. Щоправда, первісток пари, син Невада, помер на 10-му тижні життя.

До речі, один зі старших дітей Маска, син Ксав'єр змінив стать та ім'я. Тепер дівчина називає себе Вів’єн Джена Вілсон. Цікаво, що у заяві на зміну ім'я вона зазначила, що не бажає мати ніяких зв'язків зі своїм біологічним батьком.

Ілон засудив трансгендерний перехід свого нащадка, та заявив, що "втратив сина". На це Вів'єн відповіла тим, що назвала Маска зрадником та брехуном й звинуватила у расизмі.

Також мільярдер має трьох нащадків від стосунків з співачкою Grimes: сина X Æ A-12 Маск, доньку Ексу Дарк Сідіріель Маск та сина Техно Механікус.

А у 2021-му у винахідника народилися близнюки від топменеджера компанії Neuralink Шівон Зіліс. У 2024 стало відомо, що Зіліс також подарувала йому 12-ту дитину.