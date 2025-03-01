Ілону Маску народили 14-ту дитину

Схоже, 53-річний винахідник і мільярдер Ілон Маск не збирається припиняти розмножуватися. У нього та топменеджерки компанії Neuralink Шівон Зіліс народилася четверта спільна дитина, яка стала 14-ю для Маска.

Про поповнення Зіліс оголосила в дописі X, опублікованому в п’ятницю, 28 лютого.

Жінка повідомила, що в них з Маском народився другий син, якого назвали Селдон Лікург.

Шівон Зіліс у перший день народження дочки Аркадії повідомила про народження ще одного сина від Маска

Реклама:

"Обговорили з Ілоном, і в світлі дня народження нашої красуні Аркадії, ми вирішили, що краще бути безпосередньо повідомити про [народження] нашого чудового та неймовірного сина Селдона Лікурга. Складений як гігант, із міцним золотим серцем. Люблю його дуже сильно ♥️", - написала Шівон.

На її пост Маск просто відповів сердечком.

Скільки ще, Ілоне? Фото Getty Images

Як пише PEOPLE, джерело видання запевняє, що Маск "справді кохає Шівон".

Нагадаємо, у листопаді 2021 року засновник Tesla та Зіліс оголосили, що таємно народили близнюків — сина Страйдера та доньку Азур. Згідно з судовими документами, опублікованими Insider у липні 2021 року, близнюки з'явилися на світ лише за кілька тижнів до того, як Маск і співачка Граймс народили дівчинку Ексу Дарк Сідіріель від сурогатної матері.

Менш ніж через три роки, 28 лютого 2024 року, у пари народилася третя спільна дитина, Аркадія.

А всередині лютого цього року письменниця Ешлі Сент-Клер заявила, що народила сина від Маска кілька місяців тому. І тепер вона через суд вимагає одноосібну опіку над дитиною.

Зі співачкою Клер Буше (Grimes) Маск має трьох дітей: 4-річного X Æ A-12, 3-річну Ексу Дарк Сідіріель та 2-річного Техно Механікус.

Від першого шлюбу з письменницею Джастін Маск винахідник має 6-х дітей, але їхній первісток, син Невада, помер, не доживши до 3-х місяців.