Ілон Маск привів трьох своїх маленьких дітей на зустріч із прем'єром Індії. Фото

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Поява мільярдера Ілона Маска на офіційних заходах у товаристві його 4-річного сина X Æ A-Xii уже давно нікого не дивує. А ось зустрітися з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді керівник Департаменту ефективності уряду США вирішив "розширеним складом", привівши з собою вже трьох нащадків.

Окрім Ікса компанію татові склали 3-річні Азур і Страйдер.

У якості групи підтримки були мама двійнят, чинна партнерка Ілона Шивон Зіліс, і няні.

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Кількома фото з зустрічі у Х запостив 74-річний Моді, відзначивши, що для нього було задоволенням познайомитися з сім'єю Маска.

3-річний Страйдер на руках у мами Фото з Х Моді

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До речі, хоча багато кому видається милим те, що 53-річний Ілон бере з собою на роботу дітей, але не матері X Æ A-Xii, співачці Grimes.

36-річна артистка прокоментувала в Х комплімент когось із користувачів стосовно того, що Ікс поводився дуже чемно під час брифінгу в Білому домі.

"Він не має отак бути на публіці. Я не бачила цього, дякую, що показали. Але я рада, що він був чемним. Ох", - написала Клер Буше.

Нагадаємо, в них із Маском троє спільних дітей: X Æ A-Xii, 3-річна Екса Дарк Сідіріель і 2-річний Техно Механікус. Колишня пара судиться за опіку над ними. У листопаді Буше заявляла, що вже кілька місяців не бачила одного з малюків.

У червні 2024-го року Ілон Маск підтвердив чутки про те, що він і Шивон стали батьками третьої спільної дитини. Але хлопчик це або дівчинка і як зветься, ЗМІ досі не вдалося вивідати.

Як відомо, всього в Маска, чий первісток помер іще немовлям, одинадцятеро дітей. Одна з них, 21-річна Вів'єн Дженна Вілсон, трансгендерна дочка підприємця, обірвала з ним будь-які зв'язки, позаяк вважає брехуном, зрадником і расистом.