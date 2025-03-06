"Kyiv Fashion Week '25": Мірошниченко помилувалася донечками в стильних луках. Фото

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко в Instagram помилувалася стильними аутфітами своїх із телеведучим Тімуром Мірошниченком доньок: Ангеліни та Мії.

Вона зазнімкувала сестричок у піжамних луках і в вуличних, вочевидь, дорогою до школи.

Задовго до появи в родині Мірошниченків прийомної доньки Ангеліни саме Мія була переконана: в неї буде старша сестра

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"Kyiv Fashion Week '25", - підписала другу світлину 37-річна Інна.

У Тімура та Інни ростуть красуні й модниці

Як відомо, 9-річна Ангеліна і 6-річна Мія - першокласниці, але вчаться в різних класах. Якось Інна пояснювала, чому так краще для дівчаток.

Марко Мірошниченко цього разу без "фейс-арту"

Нагадаємо, Мірошниченки також виховують двох синів: 5-річного Марко і 3-річного Марселя. Нещодавно на прикладі братиків Інна показувала різницю між "ранковою людиною" і "не ранковою".







