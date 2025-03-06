"Kyiv Fashion Week '25": Мірошниченко помилувалася донечками в стильних луках. Фото
Юристка та блогерка Інна Мірошниченко в Instagram помилувалася стильними аутфітами своїх із телеведучим Тімуром Мірошниченком доньок: Ангеліни та Мії.
Вона зазнімкувала сестричок у піжамних луках і в вуличних, вочевидь, дорогою до школи.
"Kyiv Fashion Week '25", - підписала другу світлину 37-річна Інна.
Як відомо, 9-річна Ангеліна і 6-річна Мія - першокласниці, але вчаться в різних класах. Якось Інна пояснювала, чому так краще для дівчаток.
Нагадаємо, Мірошниченки також виховують двох синів: 5-річного Марко і 3-річного Марселя. Нещодавно на прикладі братиків Інна показувала різницю між "ранковою людиною" і "не ранковою".
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