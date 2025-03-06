Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Kyiv Fashion Week '25": Мірошниченко помилувалася донечками в стильних луках. Фото

Марія Ткаченко - 6 березня, 11:30
Інна Мірошниченко
Фото з Instagram Мірошниченко

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко в Instagram помилувалася стильними аутфітами своїх із телеведучим Тімуром Мірошниченком доньок: Ангеліни та Мії.

Вона зазнімкувала сестричок у піжамних луках і в вуличних, вочевидь, дорогою до школи.

Доньки Тімура Мірошниченко

Задовго до появи в родині Мірошниченків прийомної доньки Ангеліни саме Мія була переконана: в неї буде старша сестра


"Kyiv Fashion Week '25", - підписала другу світлину 37-річна Інна.

Ангеліна і Мія Мірошниченко

У Тімура та Інни ростуть красуні й модниці

Як відомо, 9-річна Ангеліна і 6-річна Мія - першокласниці, але вчаться в різних класах. Якось Інна пояснювала, чому так краще для дівчаток.

Марко Мірошниченко

Марко Мірошниченко цього разу без "фейс-арту"

Нагадаємо, Мірошниченки також виховують двох синів: 5-річного Марко і 3-річного Марселя. Нещодавно на прикладі братиків Інна показувала різницю між "ранковою людиною" і "не ранковою".

Читайте також:

"30 істерик за один ранок": Мірошниченко пояснила, чому в неї сіпалося око і чому вона не показує в мережі негативних моментів із дітьми

"Це окей, що діти кричать": Мірошниченко на прикладі сімейного походу в кіно пояснила, чому дорослим українцям варто стати терпимішими

"Чемпіон росте": Мірошниченки показали знайомство 3-річного сина з великим спортом

"Життя наново": Мірошниченко розчулила кадрами з 9-річною донькою й розповіла, що та не говорить про минуле у дитбудинку

"Схоже, це не наш шлях": Мірошниченко зізналася, про яке дитинство для прийомної доньки мріяла і чому так не виходить



діти зірок Мірошниченко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів