"Рік особистісних трансформацій": Jerry Heil на честь 29-річчя попозувала у срібній спідниці і розказала, чого бажає
Співачка Jerry Heil, яка цього року разом із alyona alyona представляла Україну на Євробаченні, святкує день народження.
З нагоди 29-річчя Яна запостила фото у сценічному луці і написала про два свої бажання.
"Birthday girl? Woman? (Іменинниця дівчина або жінка - ред.). (Ще рочок можна поспівати I’m not a girl, not yet a woman — сьогодні мені 29!). Це був рік особистісних трансформацій — про це вам найкраще розкаже моя нова музика, бо кожен трек — це мій малесенький горокракс (спеціальні магічні предмети світу Гаррі Поттера - ред.)", - написала Jerry Heil.
В якості бажання співачка попросила долучитися до збору коштів для брата, який боронить Україну, та зізналася, що хоче збільшити кількість підписників у соціальних мережах.
"Обіймаю дуже міцно вас і вітаю всіх, хто народжений 21 жовтня! Обожнюю Терези", - додала зірка.
Також на честь дорослішання співачка підготувала особливий подарунок для своїх шанувальників — ексклюзивно показала уривок нового треку у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, у серпні співачка стала членкинею американської Академії звукозапису та отримала право голосувати за лауреатів премії Grammy.
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