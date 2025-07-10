Кардашян в атласній сукні та штучній шубі продефілювала подіумом на показі Balenciaga. Відео

44-річна американська теледіва Кім Кардашян повернулася на подіум в якості моделі на показі колекції осінь-зима 2025 від Balenciaga.

На Тижні моди в Парижі знаменитість з'явилася в обтислій атласній мідісукні з мереживними вставками. Лук завершувала штучна шубка в тон, вишукане кольє Lorraine Schwartz і діамантові сережки від Elizabeth Taylor.

Кардашян також зробили хвилясту укладку, передаючи естетику минулого століття Фото instagram

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Хоча частина фанів похвалила Кім за її вихід на подіум, деякі розкритикували її ходу. Ось, що вони писали: "Нагадує п'яне повернення додому", "Там більшість навіть не дивилася на неї", "Виглядає непрофесійно і незграбно".

Засновниця бренду також попозувала з дизайнером Демном Гвасалієм, для якого ця колекція стала останньою на посаді креативного директора Balenciaga

Кім засвітила тонку талію у вишуканій сукні

Нагадаємо, днями знаменитість хвалилася декольте у нічній Венеції та разом із 69-річною мамою позувала у купальних луках для реклами. Також вона демонструвала струнку талію у срібній сукні та на пляжі підставляла соковиті принади сонцю.

Як відомо, Кардашян є мамою чотирьох дітей: 12-річної Норт, 9-річного Сейнта, 7-річної Чикаго і 6-річного Псалма. Старша донечка Кім теж захоплюється модою і шукає свій власний стиль.

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