"Дякую, що терпиш": Карпа ніжно привітала чоловіка-француза з 7-ю річницею шлюбу романтичними фото
Співачка та письменниця Ірена Карпа привітала свого чоловіка, француза Луї Требюше з сьомою річницею весілля.
В особливий день 44-річна знаменитість опублікувала архівні фото з їхнього весілля та помилувалася спільними спогадами. Також авторка книг не забула подякувати коханому за спільні роки.
"Сім років легітимного шлюбу. Десять — разом де факто. Пропозиція з діамантом від Tiffany & Co в готелі на Вандомській площі, весілля в лофті з басейном в Маре, устриці й шампанське у дворі для родини й сусідів, медовий місяць на вулканах Реуньону… Все це був початок", — написала вона.
"Дякую, що терпиш (і не ведешся) на мої маніпуляції, але в більшості випадків виконуєш мої прямі прохання. Дякую, що через "йобтвоюмать" таки ходиш зі мною в гори, бо знаєш, як для мене це важливо (ну і щоб я не вбилася)). Дякую тобі, мій любий. З річницею весілля. Сподіваюся робити тебе щасливою кожного дня нашого спільного життя", — додала знаменитість.
Нещодавно Ірена показувалася в бікіні на відпочинку з чоловіком та розповідала, чи хотіла б ще народити дітей. Нагадаємо, письменниця є мамою двох доньок: 15-річної Корени-Джії та 14-річної Кайлаш Хільдеґардіс.
Якось Карпа ділилася своїми секретами міцного шлюбу і пояснювала, що, на її думку, є справжнім коханням.
Карпа розказала про секс з жінками, роман із Хливнюком, ставлення до пластики та чи планує ще дітей
"Таке вже було з окупованим Донбасом": Карпа на тлі скандалу з блогерами висловилася про наслідки перемовин із Росією
Карпа заселфилася в бікіні, яке не робить з неї "дрогобицьку ковбасу"