"Дякую, що терпиш": Карпа ніжно привітала чоловіка-француза з 7-ю річницею шлюбу романтичними фото

Співачка та письменниця Ірена Карпа привітала свого чоловіка, француза Луї Требюше з сьомою річницею весілля.

В особливий день 44-річна знаменитість опублікувала архівні фото з їхнього весілля та помилувалася спільними спогадами. Також авторка книг не забула подякувати коханому за спільні роки.

"Сім років легітимного шлюбу. Десять — разом де факто. Пропозиція з діамантом від Tiffany & Co в готелі на Вандомській площі, весілля в лофті з басейном в Маре, устриці й шампанське у дворі для родини й сусідів, медовий місяць на вулканах Реуньону… Все це був початок", — написала вона.

Подружжя відзначило мідне і вовняне весілля

Як відомо, Луї, повне ім'я якого Людовик, є нащадком роду письменника Віктора Гюго

Виконавиця похвалилася довгим вельоном на своєму третьому весіллі

"Життя в шлюбі — це дей бай дей вибір. Дякую тобі, що поважаєш мою свободу (і не бісиш мене). Дякую, що в тебе достатньо активне власне життя, і ти зі мною в балансі. Дякую, що прикриваєш мене з дітьми і працюєш татом/мамою, коли я в роз'їздах. І навіть собаку виводиш", — подякувала Карпа

Своїх доньок, Корену та Кайлаш письменниця народила від ексчоловіка, американця Нормана Пола Хенсена

"Дякую, що терпиш (і не ведешся) на мої маніпуляції, але в більшості випадків виконуєш мої прямі прохання. Дякую, що через "йобтвоюмать" таки ходиш зі мною в гори, бо знаєш, як для мене це важливо (ну і щоб я не вбилася)). Дякую тобі, мій любий. З річницею весілля. Сподіваюся робити тебе щасливою кожного дня нашого спільного життя", — додала знаменитість.

У парочки є чимало спільних спогадів

Яке ніжне фото

Хоча співачка живе та працює у Франції, час від часу вона навідується в Україну

Схоже, Луї не вподобав надпис з лайкою на кепці дружини

Нещодавно Ірена показувалася в бікіні на відпочинку з чоловіком та розповідала, чи хотіла б ще народити дітей. Нагадаємо, письменниця є мамою двох доньок: 15-річної Корени-Джії та 14-річної Кайлаш Хільдеґардіс.

Якось Карпа ділилася своїми секретами міцного шлюбу і пояснювала, що, на її думку, є справжнім коханням.