"На зовсім іншому рівні": Кемпбелл в ефектних луках попозувала для Vogue та зізналася, як поява сина і дочки змінила її життя. Фото

Карина Тімкова - 3 вересня, 15:00

Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала головною героїнею нового випуску бразильського Vogue.

У рамках фотосесії 55-річна знаменитість вдягнула декілька ефектних луків. Серед них чорне боді з розрізами поверх колготок, коричнева сукня з мереживом і короткий пухнастий топ.

А ще Наомі відверто розповіла про те, як її змінило материнство та як 4-річна дочка і 2-річний син впливають на її життя.

Наомі Кемпбелл у боді та колготках поспокушала своїм тілом для глянцю

Манекенниця похвалилася довгими ногами в драматичному аутфіті

Фото MAR+VIN

"О Боже мій, цю любов просто не описати. Я думала, що знаю, що таке любов, але це на зовсім іншому рівні. Щодня мої донька та син дивують мене, вчать чомусь новому про саму себе. Я не усвідомлювала, що можу бути ще більш турботливою, ніж була. І повірте, я вже була досить турботливою", — розповіла вона.

Наомі Кемпбелл в елегантному луці та з довгим волоссям попозувала для глянцю

Кемпбелл знялася для обкладинки з нагоди 50-річчя журналу Vogue Brasil

Наомі Кемпбелл у мереживній сукні похвалилася декольте для глянцю

Зірка у мереживному луці продемонструвала своє декольте

Кадр з відео MAR+VIN

"Але це (материнство) також показало мені цю м'яку силу – ту, яка виникає, коли ти піклуєшся про цих двох маленьких людей, які повністю залежать від тебе. Вони змінили все в моєму сприйнятті світу. Мої діти — це все для мене", — поділилася знаменита матуся.

Наомі Кемпбелл у спідниці й топі похвалилася пласким животом

"Чорна пантера" блиснула пласким животом у мідіспідниці з квітами та пухнастому топі

Наомі Кемпбелл для глянцю розповіла, як її змінило народження дітей

"Я чула багато молодих дівчат, які казали, що мати дітей занадто дорого, через що вони можуть їх не хотіти. А я казала: "Ти передумаєш. Ти захочеш бути мамою". Я розумію, що це — фінансового важко. Але моя мама нічого не мала, і вона зробила це. Це того варте. Це так чудово", — зізналася селебріті

Нагадаємо, дітки моделі народилися шляхом ​​сурогатного материнства. Їхні імена та обличчя вона приховує, але час від часу ділиться їхніми розвагами та милими сімейними поїздками. А ще Наомі створює для дочки і синочка щасливі спогади.

До речі, попри материнство Кемпбелл не забуває розвивати свою кар'єру. Не так давно вона у шортах і з голими грудьми знялася для журналу та в казкових образах постала на гарячих фото. Також знаменитість попозувала для спокусливої реклами бікіні.

