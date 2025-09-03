"На зовсім іншому рівні": Кемпбелл в ефектних луках попозувала для Vogue та зізналася, як поява сина і дочки змінила її життя. Фото
Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала головною героїнею нового випуску бразильського Vogue.
У рамках фотосесії 55-річна знаменитість вдягнула декілька ефектних луків. Серед них чорне боді з розрізами поверх колготок, коричнева сукня з мереживом і короткий пухнастий топ.
А ще Наомі відверто розповіла про те, як її змінило материнство та як 4-річна дочка і 2-річний син впливають на її життя.
"О Боже мій, цю любов просто не описати. Я думала, що знаю, що таке любов, але це на зовсім іншому рівні. Щодня мої донька та син дивують мене, вчать чомусь новому про саму себе. Я не усвідомлювала, що можу бути ще більш турботливою, ніж була. І повірте, я вже була досить турботливою", — розповіла вона.
"Але це (материнство) також показало мені цю м'яку силу – ту, яка виникає, коли ти піклуєшся про цих двох маленьких людей, які повністю залежать від тебе. Вони змінили все в моєму сприйнятті світу. Мої діти — це все для мене", — поділилася знаменита матуся.
Нагадаємо, дітки моделі народилися шляхом сурогатного материнства. Їхні імена та обличчя вона приховує, але час від часу ділиться їхніми розвагами та милими сімейними поїздками. А ще Наомі створює для дочки і синочка щасливі спогади.
До речі, попри материнство Кемпбелл не забуває розвивати свою кар'єру. Не так давно вона у шортах і з голими грудьми знялася для журналу та в казкових образах постала на гарячих фото. Також знаменитість попозувала для спокусливої реклами бікіні.