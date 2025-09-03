"На зовсім іншому рівні": Кемпбелл в ефектних луках попозувала для Vogue та зізналася, як поява сина і дочки змінила її життя. Фото

Британська супермодель Наомі Кемпбелл стала головною героїнею нового випуску бразильського Vogue.

У рамках фотосесії 55-річна знаменитість вдягнула декілька ефектних луків. Серед них чорне боді з розрізами поверх колготок, коричнева сукня з мереживом і короткий пухнастий топ.

А ще Наомі відверто розповіла про те, як її змінило материнство та як 4-річна дочка і 2-річний син впливають на її життя.

Манекенниця похвалилася довгими ногами в драматичному аутфіті Фото MAR+VIN

"О Боже мій, цю любов просто не описати. Я думала, що знаю, що таке любов, але це на зовсім іншому рівні. Щодня мої донька та син дивують мене, вчать чомусь новому про саму себе. Я не усвідомлювала, що можу бути ще більш турботливою, ніж була. І повірте, я вже була досить турботливою", — розповіла вона.

Кемпбелл знялася для обкладинки з нагоди 50-річчя журналу Vogue Brasil

Зірка у мереживному луці продемонструвала своє декольте Кадр з відео MAR+VIN

"Але це (материнство) також показало мені цю м'яку силу – ту, яка виникає, коли ти піклуєшся про цих двох маленьких людей, які повністю залежать від тебе. Вони змінили все в моєму сприйнятті світу. Мої діти — це все для мене", — поділилася знаменита матуся.

"Чорна пантера" блиснула пласким животом у мідіспідниці з квітами та пухнастому топі

"Я чула багато молодих дівчат, які казали, що мати дітей занадто дорого, через що вони можуть їх не хотіти. А я казала: "Ти передумаєш. Ти захочеш бути мамою". Я розумію, що це — фінансового важко. Але моя мама нічого не мала, і вона зробила це. Це того варте. Це так чудово", — зізналася селебріті

Нагадаємо, дітки моделі народилися шляхом ​​сурогатного материнства. Їхні імена та обличчя вона приховує, але час від часу ділиться їхніми розвагами та милими сімейними поїздками. А ще Наомі створює для дочки і синочка щасливі спогади.

До речі, попри материнство Кемпбелл не забуває розвивати свою кар'єру. Не так давно вона у шортах і з голими грудьми знялася для журналу та в казкових образах постала на гарячих фото. Також знаменитість попозувала для спокусливої реклами бікіні.