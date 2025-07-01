Наомі Кемпбелл у бікіні грайливо потанцювала з Рікі Мартіном на яхті в Італії. Фото
Британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка недавно знялася в екстравагантному фотосеті, була помічена в Італії.
55-річну зірку зазнімкували папараці на люксовій яхті поблизу берега Сицилії. Вона позувала у тоненькому білому бікіні та накидці в тон з квітковими візерунками.
Поруч із Наомі знаходилися американський актор і режисер Колман Домінго та пуерториканський співак Рікі Мартін. Вони разом весело танцювали, поки навколо них кружляли оператори, знімаючи майбутню колаборацію.
Як відомо, Наомі частенько показується в спокусливих луках. Не так давно вона позувала з оголеним бюстом та у мінішортах для журналу. А ще модель хвалилася дупцею у шкіряному одязі та демонструвала форми в купальниках.
Нагадаємо, Кемпбелл виховує двох дітей: 4-річну дочку та 1,5-річного сина, які народилися шляхом сурогатного материнства. Імена й обличчя малюків зіркова мама приховує, але час від часу ділиться їхніми милими фото і теплими сімейними поїздками.
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