Наомі Кемпбелл у бікіні грайливо потанцювала з Рікі Мартіном на яхті в Італії. Фото

Карина Тімкова - 1 липня, 13:30

Британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка недавно знялася в екстравагантному фотосеті, була помічена в Італії.

55-річну зірку зазнімкували папараці на люксовій яхті поблизу берега Сицилії. Вона позувала у тоненькому білому бікіні та накидці в тон з квітковими візерунками.

Поруч із Наомі знаходилися американський актор і режисер Колман Домінго та пуерториканський співак Рікі Мартін. Вони разом весело танцювали, поки навколо них кружляли оператори, знімаючи майбутню колаборацію.

Наомі Кемпбелл у бікіні посвітила тонкою талією на яхті

Манекенниця похвалилася струнким тілом на яхті 

Фото MEGA/GC Images

Наомі Кемпбелл у бікіні потанцювала у компанії Рікі Мартіна

Колман, Наомі та Рікі потанцювали перед камерами

Скрін instagram
Наомі Кемпбелл у купальнику похвалилася довгими ногами на яхті

Зірка захопила виглядом своїх довгих ніг

Наомі Кемпбелл у бікіні потанцювала на яхті з Рікі Мартіном

Артисти виглядали весело, позуючи з Кемпбелл 

Наомі Кемпбелл у блискучій сукні притулилася до свого друга

Мохаммад, друг моделі, також поділився новим фото з нею, зробленим в Італії

Фото instagram
Наомі Кемпбелл показался в обіймах Рікі Мартіна

Рікі тим часом опублікував знімок, на якому обійняв зірку

Фото instagram
Рікі Мартін притисну Софію Вергару до себе для фото

А ще співак показався з Софією Вергарою у себе на колінах

Як відомо, Наомі частенько показується в спокусливих луках. Не так давно вона позувала з оголеним бюстом та у мінішортах для журналу. А ще модель хвалилася дупцею у шкіряному одязі та демонструвала форми в купальниках.

Нагадаємо, Кемпбелл виховує двох дітей: 4-річну дочку та 1,5-річного сина, які народилися шляхом ​​сурогатного материнства. Імена й обличчя малюків зіркова мама приховує, але час від часу ділиться їхніми милими фото і теплими сімейними поїздками.

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Модель купальники Наомі Кемпбелл
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