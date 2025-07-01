Наомі Кемпбелл у бікіні грайливо потанцювала з Рікі Мартіном на яхті в Італії. Фото

Британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка недавно знялася в екстравагантному фотосеті, була помічена в Італії.

55-річну зірку зазнімкували папараці на люксовій яхті поблизу берега Сицилії. Вона позувала у тоненькому білому бікіні та накидці в тон з квітковими візерунками.

Поруч із Наомі знаходилися американський актор і режисер Колман Домінго та пуерториканський співак Рікі Мартін. Вони разом весело танцювали, поки навколо них кружляли оператори, знімаючи майбутню колаборацію.

Манекенниця похвалилася струнким тілом на яхті Фото MEGA/GC Images

Колман, Наомі та Рікі потанцювали перед камерами Скрін instagram

Зірка захопила виглядом своїх довгих ніг

Артисти виглядали весело, позуючи з Кемпбелл

Мохаммад, друг моделі, також поділився новим фото з нею, зробленим в Італії Фото instagram

Рікі тим часом опублікував знімок, на якому обійняв зірку Фото instagram

А ще співак показався з Софією Вергарою у себе на колінах

Як відомо, Наомі частенько показується в спокусливих луках. Не так давно вона позувала з оголеним бюстом та у мінішортах для журналу. А ще модель хвалилася дупцею у шкіряному одязі та демонструвала форми в купальниках.

Нагадаємо, Кемпбелл виховує двох дітей: 4-річну дочку та 1,5-річного сина, які народилися шляхом ​​сурогатного материнства. Імена й обличчя малюків зіркова мама приховує, але час від часу ділиться їхніми милими фото і теплими сімейними поїздками.