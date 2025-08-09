Кеті Перрі налякала виглядом колін після танців на сцені. Фото
Американська співачка Кеті Перрі продемонструвала наслідки свого виступу під час туру Lifetime.
В Instagram Кеті показала свої коліна, вкриті подряпинами та саднами, й пояснила, що це сталося під час танців.
До слова, отримані травми вона пояснила у листуванні з подругою Лорен.
"Це був момент, коли я ковзала на колінах, що зазвичай змушує їх (глядачів, - ред) вигукувати "ааааа", а мене - "аргх" (звуки болю)", - написала Кеті.
Подруга відповіла на це жартом:
"І ось їй вже 40".
Нагадаємо, у червні цього року поповзли чутки про те, що Кеті Перрі та її коханий, актор Орландо Блум розійшлися після 10-ти років стосунків.
Інсайдери зазначали, що пара так вирішила заради їхньої спільної донечки Дейзі, якій вже 4 роки.
Вже у липні представники зірок підтвердили інформацію - Кеті та Орландо більше не разом.
Наприкінці липня Перрі помітили у ресторані з колишнім прем'єром Канади Джастіном Трюдо, а наступного дня його помітили на її концерті.
"Зробити науку модною": Кеті Перрі та наречена Безоса в глянці розповіли, чому вирішили полетіти в космос. Фото
Пісні у невагомості та цілування землі: Кеті Перрі висміяли через поведінку у космосі, а Безос гепнувся в очікуванні повернення нареченої. Відео
Із дружиною екса, Кеті Перрі та Кардашян: наречена Безоса закотила шикарну дівич-вечірку в Парижі. Фото