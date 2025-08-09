Кеті Перрі налякала виглядом колін після танців на сцені. Фото

Юлія Леськова - 9 серпня, 14:01
Кеті Перрі на своєму концерті
Фото з Instagram Кеті Перрі

Американська співачка Кеті Перрі продемонструвала наслідки свого виступу під час туру Lifetime.

В Instagram Кеті показала свої коліна, вкриті подряпинами та саднами, й пояснила, що це сталося під час танців.

Кеті Перрі показала коліна у подряпинах

Кеті налякала виглядом своїх ніг після танців на сцені


До слова, отримані травми вона пояснила у листуванні з подругою Лорен.

"Це був момент, коли я ковзала на колінах, що зазвичай змушує їх (глядачів, - ред) вигукувати "ааааа", а мене - "аргх" (звуки болю)", - написала Кеті.

Подруга відповіла на це жартом:

"І ось їй вже 40". 

Кеті Перрі показала листування з подругою

Нагадаємо, у червні цього року поповзли чутки про те, що Кеті Перрі та її коханий, актор Орландо Блум розійшлися після 10-ти років стосунків. 

Інсайдери зазначали, що пара так вирішила заради їхньої спільної донечки Дейзі, якій вже 4 роки. 

Вже у липні представники зірок підтвердили інформацію - Кеті та Орландо більше не разом. 

Наприкінці липня Перрі помітили у ресторані з колишнім прем'єром Канади Джастіном Трюдо, а наступного дня його помітили на її концерті. 

