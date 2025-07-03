Кейт Хадсон у бікіні злилася в цілунку з нареченим на сімейній поїздці в Грецію. Фото

Кейт Хадсон потішилася відпочинком з близькими людьми на морі Фото annienoelker

Американська актриса Кейт Хадсон, яка недавно яскраво святкувала своє 46-річчя, відправилася на сімейний відпочинок у Грецію.

В Instagram знаменитість опублікувала сонячну добірку фото з пляжу, а також показала розваги з нареченим Денні Фуджикавою та своїми дітьми.

"Сімейне літо. Ми любимо тебе, Греція", — написала вона у дописі.

Зірка поділилася ефектним кадром поруч з місцевою каплицею Фото instagram

6-річна Роні погралась у піску з татком

Кейт замилувала цілунком з коханим

Майже 14-річний син зірки Бінгем (з білим рушником) теж приєднався до сімейних розваг

Знаменитість посвітила тілом у бікіні через прозору в'язану сукенцю

Актриса спробувала різні напої у Греції

Роні – єдина спільна дитина актриси і її нареченого

Дівчинка виглядала щасливою під час поїздки

Нагадаємо, у Хадсон також є 21-річний син Райдер Робінсон від шлюбу з рок-артистом Крісом Робінсоном. Минулого року зірка разом із ним відвідала світський захід. А Бінгема акторка народила від британського співака Метта Белламі.

Разом з коханим і дітьми Кейт полюбляє відпочивати у басейні та їздити у родинні поїздки. Наприкінці весни вона у компанії дочки релаксувала у стильному готелі.