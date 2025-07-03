Кейт Хадсон у бікіні злилася в цілунку з нареченим на сімейній поїздці в Грецію. Фото
Американська актриса Кейт Хадсон, яка недавно яскраво святкувала своє 46-річчя, відправилася на сімейний відпочинок у Грецію.
В Instagram знаменитість опублікувала сонячну добірку фото з пляжу, а також показала розваги з нареченим Денні Фуджикавою та своїми дітьми.
"Сімейне літо. Ми любимо тебе, Греція", — написала вона у дописі.
Нагадаємо, у Хадсон також є 21-річний син Райдер Робінсон від шлюбу з рок-артистом Крісом Робінсоном. Минулого року зірка разом із ним відвідала світський захід. А Бінгема акторка народила від британського співака Метта Белламі.
Разом з коханим і дітьми Кейт полюбляє відпочивати у басейні та їздити у родинні поїздки. Наприкінці весни вона у компанії дочки релаксувала у стильному готелі.
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