Кейт Хадсон у бікіні злилася в цілунку з нареченим на сімейній поїздці в Грецію. Фото

Карина Тімкова - 3 липня, 17:00
Кейт Хадсон зазнімкувалась у бікіні на відпочинку з родиною

Кейт Хадсон потішилася відпочинком з близькими людьми на морі

Фото annienoelker

Американська актриса Кейт Хадсон, яка недавно яскраво святкувала своє 46-річчя, відправилася на сімейний відпочинок у Грецію.

В Instagram знаменитість опублікувала сонячну добірку фото з пляжу, а також показала розваги з нареченим Денні Фуджикавою та своїми дітьми.

"Сімейне літо. Ми любимо тебе, Греція", — написала вона у дописі.


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Фото instagram
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Нагадаємо, у Хадсон також є 21-річний син Райдер Робінсон від шлюбу з рок-артистом Крісом Робінсоном. Минулого року зірка разом із ним відвідала світський захід. А Бінгема акторка народила від британського співака Метта Белламі.

Разом з коханим і дітьми Кейт полюбляє відпочивати у басейні та їздити у родинні поїздки. Наприкінці весни вона у компанії дочки релаксувала у стильному готелі.

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