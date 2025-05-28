46-річна Хадсон у куцих шортах і топі посвітила тілом на відпочинку з дочкою. Фото

Карина Тімкова - 28 травня, 13:00

Американська актриса Кейт Хадсон, яка нещодавно святкувала 46-річчя в колі родини, замилувала своїм відпочинком з 6-річною донечкою Роні.

В Instagram знаменитість опублікувала добірку фото, на яких разом зі своєю молодшою дитиною релаксувала з коктейлями в басейні.

Також акторка попозувала у шортиках і топі та у мішленівському ресторані. А майже на всіх фото вона тримала в руках напій. Кейт навіть пожартувала, що її "келих завжди був наповнений".

Кейт Хадсон з дочкою попозувала в басейні

Роні – єдина спільна дитина кінозірки та її нареченого Денні Фуджикави

Фото instagram

Кейт Хадсон попозувала у куцих шортах і ліфчику

Хадсон похизувалася струнким тілом та пласким животом

Кейт Хадсон на відпочинку попозувала з вином

Акторка підготувала декілька стильних луків на ці вихідні

Кейт Хадсон з бокалом вина показалася в ресторані

Знаменитість насолодилася вечерею у ресторані

Як відомо, у Кейт також є 21-річний син Райдер Робінсон від шлюбу з рок-артистом Крісом Робінсоном. Торік акторка разом із первістком побувала на стильному івенті у Венеції. Від британського вокаліста Метта Белламі зірка виховує 13-річного сина Бінгема.

Зараз Хадсон знаходиться у стосунках з музикантом Денні Фуджикавою, від якого народила омріяну дочку. Сім'я обожнює розважатися разом та створювати спільні спогади.

Нещодавно актриса "Плеймейкерки" засвітила оголені стегна у фотосеті й заговорила про секс після 40. Кейт частенько позує у спокусливих образах і активно тренується в спортзалі.

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