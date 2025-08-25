Лонгорія у купальнику покаталася з 7-річним сином на сапборді. Фото

Американська акторка Єва Лонгорія поділилася теплими моментами з відпочинку зі своїм 7-річним синочком Сантьяго.

В Instagram 50-річна знаменитість опублікувала серію знімків, на яких закарбувала їхні сімейні розваги на пляжі, а також попозувала у купальнику.

"Літо", — коротко зазначила вона у публікації.

Єва похвалилася формами на відпочинку з первістком Фото instagram

Зіркова матуся з сином покаталися на сапборді

Актриса у бузковому міні посвітила ніжками біля тенісного корту

Цього літа зірка "Відчайдушних домогосподарок" насолоджувала корисними снеками та різноманітними напоями

Зазначимо, Сантьяго — перша дитини актриси та її чоловіка, мексиканського медіамагната Хосе Бастона. Хлопчик частенько їздить з мамою у подорожі та позує з нею для милих фото.

Як відомо, Єва чимало часу приділяє тренуванням у залі й турботі про себе, щоб потім хизуватися підтягнутим тілом у бікіні та виходити на хідник у спокусливих сукнях з декольте.