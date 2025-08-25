Лонгорія у купальнику покаталася з 7-річним сином на сапборді. Фото

Карина Тімкова - 25 серпня, 15:00

Американська акторка Єва Лонгорія поділилася теплими моментами з відпочинку зі своїм 7-річним синочком Сантьяго.

В Instagram 50-річна знаменитість опублікувала серію знімків, на яких закарбувала їхні сімейні розваги на пляжі, а також попозувала у купальнику.

"Літо", — коротко зазначила вона у публікації.

Єва Лонгорія у купальнику посвітила тілом на відпочинку з сином

Єва похвалилася формами на відпочинку з первістком

Фото instagram

Єва Лонгорія у купальнику разом із сином порозважалися на воді

Зіркова матуся з сином покаталися на сапборді

Єва Лонгорія у міні похвалилася ногами на тенісному корті

Актриса у бузковому міні посвітила ніжками біля тенісного корту

Єва Лонгорія у бікіні показала яскраві літні моменти

Цього літа зірка "Відчайдушних домогосподарок" насолоджувала корисними снеками та різноманітними напоями

Зазначимо, Сантьяго — перша дитини актриси та її чоловіка, мексиканського медіамагната Хосе Бастона. Хлопчик частенько їздить з мамою у подорожі та позує з нею для милих фото.

Як відомо, Єва чимало часу приділяє тренуванням у залі й турботі про себе, щоб потім хизуватися підтягнутим тілом у бікіні та виходити на хідник у спокусливих сукнях з декольте.

