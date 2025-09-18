Мадонна випнула пишний бюст у напівпрозорому мереживі та здивувала фанів новиною. Фото
Американська співачка Мадонна ошелешила шанувальників новиною — вона повертається до музики і вперше з 2019-го випустить новий альбом.
Про це 67-річна знаменитість розповіла в Instagram, куди також опублікувала серію пікантних фото, на яких позувала у декольтованій мереживній сукні.
"Повертаюся до музики. Повертаюся на танцмайданчик. Повертаюся туди, де все починалося", — написала вона, оскільки вирішила приєднатися до лейбла, з яким почала свою кар'єру.
Нещодавно зірка відсвяткувала свій день народження в сексі луках у компанії родини. Також вона в боді ефектно попозувала у ванні та зазнімкувалася в образі спокусливої відьми на нічних вулицях. Загалом, гарячого контенту в блозі зірки є чимало.
Як відомо, у Мадонни є двоє біологічних спадкоємців: 28-річна Лола від фітнес-тренера Карлоса Леона і 25-річний Рокко від режисера Гая Річі. А також чотири прийомних дітей: 19-річні Девід і Мерсі, а також 12-річні Стелла й Естер.
Нагадаємо, нині співачка крутить роман з 29-річним футболістом Акімом Моррісом. Якось ТаблоID описував усі гучні стосунки попдіви.
