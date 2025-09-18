Мадонна випнула пишний бюст у напівпрозорому мереживі та здивувала фанів новиною. Фото

Американська співачка Мадонна ошелешила шанувальників новиною — вона повертається до музики і вперше з 2019-го випустить новий альбом.

Про це 67-річна знаменитість розповіла в Instagram, куди також опублікувала серію пікантних фото, на яких позувала у декольтованій мереживній сукні.

"Повертаюся до музики. Повертаюся на танцмайданчик. Повертаюся туди, де все починалося", — написала вона, оскільки вирішила приєднатися до лейбла, з яким почала свою кар'єру.

Селебріті блиснула своїм бюстом на зйомці Фото instagram

Зірка похвалилася стрункими ніжками у колготках в сітку

Співачка ніби запрошує до себе в ліжко

Мадонна в екстравагантних позах оголосила про повернення в музику

Який грайливий погляд

Попдіва посвітила фігуркою та стрункими ногами

Мадонна у рожевому похизувалася ефектним декольте

Тут вона немов наречена з рожевим вельоном

Нещодавно зірка відсвяткувала свій день народження в сексі луках у компанії родини. Також вона в боді ефектно попозувала у ванні та зазнімкувалася в образі спокусливої відьми на нічних вулицях. Загалом, гарячого контенту в блозі зірки є чимало.

Як відомо, у Мадонни є двоє біологічних спадкоємців: 28-річна Лола від фітнес-тренера Карлоса Леона і 25-річний Рокко від режисера Гая Річі. А також чотири прийомних дітей: 19-річні Девід і Мерсі, а також 12-річні Стелла й Естер.

Нагадаємо, нині співачка крутить роман з 29-річним футболістом Акімом Моррісом. Якось ТаблоID описував усі гучні стосунки попдіви.