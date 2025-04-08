"Можемо рухатися далі": Мадонна показалася в обіймах Елтона Джона і оголосила, що вони нарешті помирилися після понад 20 років ворожнечі. Фото

Після майже чверті століття напруги й публічних конфліктів, 66-річна Мадонна та 78-річний Елтон Джон нарешті залагодили свої розбіжності. Про це стало відомо після ефіру популярного американського шоу Saturday Night Live, де музиканти зустрілися за лаштунками.

У своєму дописі в Instagram Мадонна зізналася, що вирішила відвідати шоу після того, як дізналася про участь Елтона Джона. Його виступ, за словами співачки, викликав у неї глибокі спогади про юність.

"Ми нарешті зарили сокиру війни! Протягом десятиліть мені було боляче усвідомлювати, що той, ким я так захоплювався, публічно висловлював свою неприязнь до мене як до митця. Я не розуміла цього… Коли я зустрілася з ним, перше, що вилетіло з його вуст, було: "Пробач мене". І стіна між нами впала. Прощення — це потужний інструмент. За лічені хвилини ми обіймалися", — зворушливо розповіла авторка хітів.

Артисти вперше пообіймалися після тривалих сварок Фото Instagram

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Конфлікт між ними бере початок у 2002 році. Саме тоді Елтон Джон розкритикував композицію Мадонни для фільму "Помри, але не зараз", заявивши, що це найгірший саундтрек у цій кіносерії. Пізніше він ще й дорікнув їй за використання фонограми під час живих виступів і ставив під сумнів її статус "живої легенди".

Але знаменитості все-таки змогли налагодити стосунки. Елтон Джон особисто подякував Мадонні за те, що вона підійшла до нього після виступу.

"Я не пишаюся тим, що казав. Ти проклала шлях для цілого покоління жінок. Ти досягла успіху і була вірною собі. Я вдячний, що ми можемо рухатися далі", — написав він у відповідь на її публікацію.

Артисти також натякнули на майбутню співпрацю. За їхніми словами, спільна робота над музикою може стати не лише новим етапом у їхній творчості, а й способом підтримати тих, хто цього потребує Фото Instagram

Обидва зазначили, що ніколи не забували, як багато підтримки отримали від своїх фанатських спільнот, зокрема представників ЛГБТК+.

Цього місяця стало відомо, що Елтон втратив зір на правому оці та частково на лівому через інфекцію.

Нагадаємо, музикант разом зі своїм чоловіком Девідом Фернішем виховує двох синів: Закарі й Елайджу. Не так давно уся родина зібралася на хіднику.

Щодо Мадонни, то нещодавно вона здивувала шанувальників спокусливою зйомкою та епатажним кліпом.

До речі, зірка має двох біологічних дітей: Лолу і Рокко, а також чотирьох прийомних: Девіда, Мерсі, Стеллу й Естер. А ще вона крутить роман 28-річним футболістом Акімом Моррісом.