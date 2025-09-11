Макацарія показав, як з дружиною та сином у фемілі луках похрестили 7-місячну доньку у храмі. Фото
Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа похрестили свою 7-місячну донечку Ніно.
В Instagram щасливі батьки показали церемонію таїнства, на якій також був їхній первісток, 2-річний Георгій.
Для події 40-річний Іраклі вдягнув чорний костюм з білою сорочкою, а його 23-річна кохана обрала ніжну в'язану сукню молочного кольору та елегантні підбори.
Нагадаємо, Ніно народилася наприкінці січня цього року. Зірковий батько вже встиг показати миле фото з крихіткою, хоча її обличчя залишається прихованим.
Нещодавно Макацарія показався на веселій прогулянці з сином та разом із коханою влаштував йому фотосет у традиційному грузинському одязі. А на початку літа родина організувала веселе і тематичне свято для Георга.