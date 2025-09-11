Макацарія показав, як з дружиною та сином у фемілі луках похрестили 7-місячну доньку у храмі. Фото

Карина Тімкова - 11 вересня, 14:15

Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа похрестили свою 7-місячну донечку Ніно.

В Instagram щасливі батьки показали церемонію таїнства, на якій також був їхній первісток, 2-річний Георгій.

Для події 40-річний Іраклі вдягнув чорний костюм з білою сорочкою, а його 23-річна кохана обрала ніжну в'язану сукню молочного кольору та елегантні підбори.

Іраклі Макацарія з коханою і сином показався на хрещенні дочки

Георгій у компанії мами й тата побував на святі сестрички

Фото instagram

Іраклі Макацарія показав миле фото дочки на її хрещенні

Маленька дівчина погралася з батьками

Іраклі Макацарія у костюмі попозував з дружиною в сукні та з сином на руках
Усміхнене подружжя попозувало з синочком у храмі
Іраклі Макацарія замилував фото з хрещення своєї донечки

Маленька Ніно на руках хрещеного батька

Іраклі Макацарія замилував обіймами з сином на хрещенні дочки

Хлопчик пообіймав маму і тата, а їхні схожі світлі аутфіти створили вдалий фемілі лук

Іраклі Макацарія з дружиною розважалися на свято своєї 7-місячної дочки

Іраклі та Ліза разом розрізали святковий тортик

Іраклі Макацарія замилував танцями з дружиною на хрещенні дочки

Куди ж без романтичних танців

Нагадаємо, Ніно народилася наприкінці січня цього року. Зірковий батько вже встиг показати миле фото з крихіткою, хоча її обличчя залишається прихованим.

Нещодавно Макацарія показався на веселій прогулянці з сином та разом із коханою влаштував йому фотосет у традиційному грузинському одязі. А на початку літа родина організувала веселе і тематичне свято для Георга.

Читайте також:

Макацарія з дружиною і 1,5-річним сином побешкетували на камеру для теплих сімейних фото

Нічна романтика і хмарочоси: Макацарія з дружиною показали, де відсвяткували свої дні народження. Фото

Мереживо і молочний колір: Макацарія з дружиною вигуляли парний лук на модну вечірку. Фото

діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів