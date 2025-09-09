Падалко в обтислому максі попозувала для вишуканих ч/б портретів

Телеведуча Марічка Падалко, яка не приховує, що їй доводиться гарувати в спортзалі, щоби триматися в бажаній формі, підкреслила струнку фігурку обтислою сукнею.

У 49-річна зірка попозувала для стильних чорно-білих фото, змінюючи положення тіла та рук, але незмінно всміхаючись до камери.

Світлини Марічки опублікувала в Instagram фотографка. відзначивши доброту, силу і натхнення, яке випромінює телезірка Фото oksana.kami

Падалко попозувала для стильних ч/б кадрів

Нагадаємо, торік Марічка розповіла, які омолоджуючі процедури для обличчя вже почала робити. А нещодавно Падалко провела екскурсію їхнім із чоловіком Єгором Соболєвим заміським будинком. До речі, ТаблоID писав про історію кохання цієї пари.