Падалко в обтислому максі попозувала для вишуканих ч/б портретів

Марія Ткаченко - 9 вересня, 16:15
Марічка Падалко в інстаграм
Фото з Instagram Падалко

Телеведуча Марічка Падалко, яка не приховує, що їй доводиться гарувати в спортзалі, щоби триматися в бажаній формі, підкреслила струнку фігурку обтислою сукнею.

У 49-річна зірка попозувала для стильних чорно-білих фото, змінюючи положення тіла та рук, але незмінно всміхаючись до камери.

Марічка Падалко

Світлини Марічки опублікувала в Instagram фотографка. відзначивши доброту, силу і натхнення, яке випромінює телезірка

Фото oksana.kami

Фото Марічки Падалко

Падалко попозувала для стильних ч/б кадрів

Фотосесія Марічки Падалко

Нагадаємо, торік Марічка розповіла, які омолоджуючі процедури для обличчя вже почала робити. А нещодавно Падалко провела екскурсію їхнім із чоловіком Єгором Соболєвим заміським будинком. До речі, ТаблоID писав про історію кохання цієї пари.

Читайте також:

"Марічка і істеричка дуже гарно римується": Падалко про ревнощі, перевірки телефона чоловіка і де він зараз служить

Ребрик, Матвєєва, Падалко, Калатай: як змінилися і чим зараз займаються популярні телеведучі нульових. Фото

"2006 vs 2025": Падалко повторила вірусний тренд і показала фото з чоловіком зараз і 19 років тому

"Цього дня, 15 років тому": Падалко поділилася архівними весільними фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів