Яскрава вітальня, город і озеро: Падалко зробила тур своїм заміським будинком і назвала його ціну. Фото

49-річна телеведуча Марічка Падалко у програмі "По хатах" вирішила провести тур своїм заміським будинком і розповісти про нерухомість своєї сім'ї.

Як виявилося, думати про нове житло журналістка та її чоловік, військовослужбовець Єгор Соболєв почали, коли у їхній двокімнатній квартирі в Києві стало тісно, а простору для дітей залишалося дедалі менше.

"Чоловік дуже наполягав на дачі… Це одночасно повітря, гарантована відпустка, це простір для дітей, а найбільше ми це оцінили під час пандемії COVID-19", — пояснила Марічка.

Так виглядає заміський будинок подружжя Кадр з youtube

На території також є альтанка для затишних сімейних вечорів

Будинок має світлий інтер'єр

Також ведуча пояснила, що нині родина мешкає і у квартирі, і на дачі. Щоразу обираючи більш безпечне місце для ночівлі:

"Зараз така ситуація, що ти не знаєш, де краще ночувати. З одного боку більше ракет летить на місто, а з іншого — у місті хоча б є бомбосховище. А тут лотерея, дерев'яний будинок, якщо сюди щось потрапить, то наслідки незрозумілі".

Охайна вітальня має чимало яскравих акцентів

На першому поверсі є достатньо простору для великої родини

Падалко розповіла, що вони з коханим не купували готовий будинок, а побудували його з нуля. Перша ніч у цьому помешканні датована 31 грудня 2013-го. Саме тут пара зустріла новий рік.

Який романтичний вид з вікна

"Ціна ділянки, мені здається, близько 20 тисяч доларів, ну і будівництво все, я думаю, до 70 тисяч доларів".

На кухні телеведуча любить готувати за настроєм

Знаменитість похвалилася і чималою зеленою територією на своїй дачі. За її словами, площа ділянки складає 8 соток (800 м²).

А ось камін має більш декоративну функцію, хоча його теж можна запалити, щоб трішки зігрітися

Коридор прикрашений милими сімейними фотопортретами

Так виглядає кімната первістка подружжя, Михайла

Поличка з конструктором і нагородами юнака нагадує батькам часи, коли він був ще маленьким

Також Марічка похвалила дачу за її дерев'яний каркас, який не вимагає постійного обігріву, а будинок залишається в хорошому стані навіть, якщо відключити опалення взимку.

Ділянка оздоблена батутом і спортивним комплексом

Прапор України прикрашає фасад будинку

А це маленький город, на якому у Падалко росте рукола, м'ята і трошки цибулі

Недалеко від помешкання розташовне озеро, яке часто стає місцем сімейного відпочинку

Марічка поділилася улюбленими краєвидами

А щодо Падалко, то вони разом зі своїм чоловіком виховують трьох дітей: Михайла, Марію та Катерину. Син пари вже є студентом і навчається в Києві.

