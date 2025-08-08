Яскрава вітальня, город і озеро: Падалко зробила тур своїм заміським будинком і назвала його ціну. Фото
49-річна телеведуча Марічка Падалко у програмі "По хатах" вирішила провести тур своїм заміським будинком і розповісти про нерухомість своєї сім'ї.
Як виявилося, думати про нове житло журналістка та її чоловік, військовослужбовець Єгор Соболєв почали, коли у їхній двокімнатній квартирі в Києві стало тісно, а простору для дітей залишалося дедалі менше.
"Чоловік дуже наполягав на дачі… Це одночасно повітря, гарантована відпустка, це простір для дітей, а найбільше ми це оцінили під час пандемії COVID-19", — пояснила Марічка.
Також ведуча пояснила, що нині родина мешкає і у квартирі, і на дачі. Щоразу обираючи більш безпечне місце для ночівлі:
"Зараз така ситуація, що ти не знаєш, де краще ночувати. З одного боку більше ракет летить на місто, а з іншого — у місті хоча б є бомбосховище. А тут лотерея, дерев'яний будинок, якщо сюди щось потрапить, то наслідки незрозумілі".
Падалко розповіла, що вони з коханим не купували готовий будинок, а побудували його з нуля. Перша ніч у цьому помешканні датована 31 грудня 2013-го. Саме тут пара зустріла новий рік.
"Ціна ділянки, мені здається, близько 20 тисяч доларів, ну і будівництво все, я думаю, до 70 тисяч доларів".
Знаменитість похвалилася і чималою зеленою територією на своїй дачі. За її словами, площа ділянки складає 8 соток (800 м²).
Також Марічка похвалила дачу за її дерев'яний каркас, який не вимагає постійного обігріву, а будинок залишається в хорошому стані навіть, якщо відключити опалення взимку.
Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія хвалилася інтер'єром свого розкішного маєтку.
А щодо Падалко, то вони разом зі своїм чоловіком виховують трьох дітей: Михайла, Марію та Катерину. Син пари вже є студентом і навчається в Києві.
Нещодавно ведуча зворушила спогадами з весілля. До речі, якось ТаблоID оповідав романтичну історію кохання подружжя.
