Яскрава вітальня, город і озеро: Падалко зробила тур своїм заміським будинком і назвала його ціну. Фото

Карина Тімкова - 8 серпня, 16:30
Марічка Падалко зробила тур своїм заміським будинком

Марічка Падалко провела екскурсію своєю дачею за містом

49-річна телеведуча Марічка Падалко у програмі "По хатах" вирішила провести тур своїм заміським будинком і розповісти про нерухомість своєї сім'ї.

Як виявилося, думати про нове житло журналістка та її чоловік, військовослужбовець Єгор Соболєв почали, коли у їхній двокімнатній квартирі в Києві стало тісно, а простору для дітей залишалося дедалі менше.

"Чоловік дуже наполягав на дачі… Це одночасно повітря, гарантована відпустка, це простір для дітей, а найбільше ми це оцінили під час пандемії COVID-19", — пояснила Марічка.


Марічка Падалко показала свою дерев'яну дачу

Так виглядає заміський будинок подружжя

Марічка Падалко показала територію на своїй ділянці за містом

На території також є альтанка для затишних сімейних вечорів

Марічка Падалко похвалилася стильним будинком за містом
Будинок має світлий інтер'єр

Також ведуча пояснила, що нині родина мешкає і у квартирі, і на дачі. Щоразу обираючи більш безпечне місце для ночівлі:

"Зараз така ситуація, що ти не знаєш, де краще ночувати. З одного боку більше ракет летить на місто, а з іншого — у місті хоча б є бомбосховище. А тут лотерея, дерев'яний будинок, якщо сюди щось потрапить, то наслідки незрозумілі".

Марічка Падалко показала яскраву вітальню на своїй дачі

Охайна вітальня має чимало яскравих акцентів

Марічка Падалко замилувала виглядом свого заміського будинку

На першому поверсі є достатньо простору для великої родини

Падалко розповіла, що вони з коханим не купували готовий будинок, а побудували його з нуля. Перша ніч у цьому помешканні датована 31 грудня 2013-го. Саме тут пара зустріла новий рік.

Марічка Падалко похвалилася своїм стильним будинком

Який романтичний вид з вікна

"Ціна ділянки, мені здається, близько 20 тисяч доларів, ну і будівництво все, я думаю, до 70 тисяч доларів".

Марічка Падалко показала світлу кухню у своєму заміському будинку

На кухні телеведуча любить готувати за настроєм

Знаменитість похвалилася і чималою зеленою територією на своїй дачі. За її словами, площа ділянки складає 8 соток (800 м²).

Марічка Падалко похвалилася охайною оселею

А ось камін має більш декоративну функцію, хоча його теж можна запалити, щоб трішки зігрітися

Марічка Падалко розповіла про свою нерухомість

Коридор прикрашений милими сімейними фотопортретами

Марічка Падалко показала кімнату свого сина на дачі

Так виглядає кімната первістка подружжя, Михайла

Марічка Падалко помилувалася речами свого сина

Поличка з конструктором і нагородами юнака нагадує батькам часи, коли він був ще маленьким

Також Марічка похвалила дачу за її дерев'яний каркас, який не вимагає постійного обігріву, а будинок залишається в хорошому стані навіть, якщо відключити опалення взимку.

Марічка Падалко похвалилася територією заміського будинку

Ділянка оздоблена батутом і спортивним комплексом

Марічка Падалко прикрасила свій будинок прапором України

Прапор України прикрашає фасад будинку

Марічка Падалко показала маленький город на своїй дачі

А це маленький город, на якому у Падалко росте рукола, м'ята і трошки цибулі

Марічка Падалко помилувалася озером біля свого будинку за містом

Недалеко від помешкання розташовне озеро, яке часто стає місцем сімейного відпочинку

Марічка Падалко показала, де любить відпочивати з родиною

Марічка поділилася улюбленими краєвидами

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія хвалилася інтер'єром свого розкішного маєтку.

А щодо Падалко, то вони разом зі своїм чоловіком виховують трьох дітей: Михайла, Марію та Катерину. Син пари вже є студентом і навчається в Києві.

Нещодавно ведуча зворушила спогадами з весілля. До речі, якось ТаблоID оповідав романтичну історію кохання подружжя.

