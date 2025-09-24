Ефект вологого тіла та латекс: Парфільєва в топі-смужці оголила блискучий прес на гарячих фото

Тамара Кудрявченко - 24 вересня, 12:01

Блогерка Таня Парфільєва в Instagram найчастіше позує в речах свого бренду та показує сімейні фото з сином і чоловіком

Утім, якщо вже Таня робить фешн-зйомку, то це не проходить непоміченим, адже зазвичай дивує сексуальністю та яскравістю образів. Днями у Парфільєвої в блозі з'явився саме такий контент. 

"Це пожежа", "шалено красиво" - пишуть у коментарях під новими фото відомі блогерки. 

Парфільєва у сексі зйомці

Тетяна вміє бути різною і дивувати перевтіленнями

 На знімках Таня позує в бордовому латексному чи вініловому костюмі з топа-смужки та обтислої спідниці. Її образ доповнили масивними золотими прикрасами на шиї та на руках, а її тіло підсвітили шимером, який надав звабливий ефект вологості. 

Блогерка викликала у підписників ефект "ВАУ"

Зачіску і макіяж Парфільєвій зробили також "вологими", що надало її образу чуттєвості.  

Просто чорне тло і сексуальна Таня - і цього достатньо

Також образу Тані додали родзинку у вигляді прикраси на голові

Нагадаємо, ще в серпні 31-річна Таня дещо змінила колір свого волосся. А коли в липні Парфільєва постила фото в купальнику, то деякі відомі жінки не стримувалися у компліментах тілу блогерки. 

Парфільєва Таня
