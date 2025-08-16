"У своїй найкращій ері": Парфільєва у срібній сукні з розрізом до стегна наробила ефектних знімків на своє 31-річчя
Блогерка-мільйонниця і бізнесвумен Таня Парфільєва 16 серпня святкує свій день народження. Їй виповнився 31 рік.
У святковий день зірка опублікувала ефектну фотосесію, для якої вдягнула довгу сріблясту сукню, яка складалася з блискучих смужок та мала корсетний верх.
"It's my birthday. Моя енергія повернулась, а разом з нею й відчуття, що я в своїй найкращій ері", — написала вона.
До речі, всього кілька днів тому день народження було у чоловіка блогерки, Івана Кришталя. Таня влаштувала романтичну фотосесію з коханим з нагоди свята. Загалом, подружжя обожнює позувати для стильних портретів.
Нагадаємо, Парфільєва також є мамою майже 2-річного сина Сашка. Разом з хлопчиком бізнеследі наробила пляжних фото. А ще вона хвалилася стрункою фігурою у купальнику.