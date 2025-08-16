"У своїй найкращій ері": Парфільєва у срібній сукні з розрізом до стегна наробила ефектних знімків на своє 31-річчя

Блогерка-мільйонниця і бізнесвумен Таня Парфільєва 16 серпня святкує свій день народження. Їй виповнився 31 рік.

У святковий день зірка опублікувала ефектну фотосесію, для якої вдягнула довгу сріблясту сукню, яка складалася з блискучих смужок та мала корсетний верх.

"It's my birthday. Моя енергія повернулась, а разом з нею й відчуття, що я в своїй найкращій ері", — написала вона.

Іменинниця мала елегантний вигляд Фото polipollpolina

Блогерка похвалилася тонкою талією

Таня уявила себе героїнею фантастичних фільмів про космос

Сукня також мала ефектний виріз до стегна

Який кокетливий погляд

"А чому раніше ніхто не говорив, що після 30 жінка буквально розквітає?", — поцікавилася Парфільєва

Знаменитість частенько тішить підписників цікавими зйомками

До речі, всього кілька днів тому день народження було у чоловіка блогерки, Івана Кришталя. Таня влаштувала романтичну фотосесію з коханим з нагоди свята. Загалом, подружжя обожнює позувати для стильних портретів.

Нагадаємо, Парфільєва також є мамою майже 2-річного сина Сашка. Разом з хлопчиком бізнеследі наробила пляжних фото. А ще вона хвалилася стрункою фігурою у купальнику.