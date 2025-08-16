"У своїй найкращій ері": Парфільєва у срібній сукні з розрізом до стегна наробила ефектних знімків на своє 31-річчя

Карина Тімкова - 16 серпня, 13:00

Блогерка-мільйонниця і бізнесвумен Таня Парфільєва 16 серпня святкує свій день народження. Їй виповнився 31 рік.

У святковий день зірка опублікувала ефектну фотосесію, для якої вдягнула довгу сріблясту сукню, яка складалася з блискучих смужок та мала корсетний верх.

"It's my birthday. Моя енергія повернулась, а разом з нею й відчуття, що я в своїй найкращій ері", — написала вона.

Таня Парфільєва у срібній сукні з декольте попозувала на 31-річчі

Іменинниця мала елегантний вигляд

Фото polipollpolina

Таня Парфільєва у блискучій сукні з розрізом наробила ефектних фото на 31-річчя

Блогерка похвалилася тонкою талією

Таня Парфільєва у срібній сукні розповіла про свою нову еру

Таня уявила себе героїнею фантастичних фільмів про космос

Таня Парфільєва похвалилася фігурою у срібній сукні на своєму 31-річчі

Сукня також мала ефектний виріз до стегна

Таня Парфільєва ефектно попозувала у сріблі на своєму 31-річчі

Який кокетливий погляд

Таня Парфільєва засвітила ніжку у сексі сукні з розрізом

"А чому раніше ніхто не говорив, що після 30 жінка буквально розквітає?", — поцікавилася Парфільєва

Таня Парфільєва у срібному луці похвалилася фігурою

Знаменитість частенько тішить підписників цікавими зйомками

До речі, всього кілька днів тому день народження було у чоловіка блогерки, Івана Кришталя. Таня влаштувала романтичну фотосесію з коханим з нагоди свята. Загалом, подружжя обожнює позувати для стильних портретів.

Нагадаємо, Парфільєва також є мамою майже 2-річного сина Сашка. Разом з хлопчиком бізнеследі наробила пляжних фото. А ще вона хвалилася стрункою фігурою у купальнику.

Читайте також:

Жодних табу у їжі і 10 тисяч кроків: Парфільєва розкрила секрети стрункості і у спідньому показала своє до та після

"Не жінка, а мрія": Парфільєва у бікіні вразила підписників тілом на відпочинку у Туреччині

"Нова я": Парфільєва похизувалася зміненим іміджем. Фото

Парфільєва Таня
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів