Голоплеча Лебідь у романтичному пудровому максі з'явилася з Розенком на хіднику кінофесту. Фото
Телеведуча Олена-Христина Лебідь та її наречений, віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко 24-го вересня відвідали церемонію відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю, що відбулася в столичному КВЦ "Парковий".
Для ефектної появи на парадному хіднику зірка обрала романтичну корсетну максісукню з багатошаровою спідницею в бежево-пудровому кольорі з перламутровим блиском. Її кавалер обмежився елегантним кежуалом із білою вишиванкою.
Олена-Христина і Павло попозували для фото і, звісно, не забули поповнити контентом і Instagram Лебідь.
Нагадаємо, парочка 10-го вересня завітала на ювілей ТаблоID та подарувала нам пікантну історію про себе. Як відомо, про те, що вони з Оленою-Христиною заручені, Розенко розказав у серпні, а телеведуча зізналася, чи планує брати прізвище коханого в шлюбі.
