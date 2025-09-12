Як Лебідь і Розенко в спідньому на чужому парубоцькому вечорі "побували" - ексклюзивна оповідка від зірки

Фото Олександра Ратушняка

10-го вересня, коли ТаблоID відзначав своє 20-річчя, ми просили деяких наших зіркових гостей подарувати нам якийсь секрет. Це зробили співачка Камалія і її ексчоловік Мохаммад Захур та донька експрезидента Віктора Ющенка Віталіна.

А от від телеведучої Олени-Христини Лебідь та її коханого, віцепрезидента Товариства Червоного Хреста України Павла Розенка ми отримали в подарунок, мабуть, найпікантнішу історію того вечора.

Як попередила зірка, назву готелю, в якому це сталося, вона умисно не називає, бо третій учасник епічної пригоди може впізнати себе і "прозріти".

ТаблоID попросив подарувати нам якусь історію, яку Олена-Христина з Павлом ще ніколи не розказували пресі - і нам не відмовили Фото Олександра Чекменьова

"Коли їхали в Одесу, дорогою заїхали в Умань на ділову зустріч. Ну і вирішили заночувати в готелі. Хто ж знав, що там на нас чекає такий "СЮРПРИЗ"", - почала Лебідь.

"Вечір. Я в білизні (ну вибачайте, я так сплю) собі культурно лежу на ліжку, в телефоні зависаю. І тут — бах! з гучними піснями влітає п'яний в дрова чувак: сорочка навстіж, волосата грудище вперед!! Бачить мене (але, думаю, не в фокусі ) і з криком: "О! Класний сюрприз, пацани!" — біжить до ліжка, на ходу знімаючи сорочку!", - розказала вона.

Це архівне фото, мабуть, найкраще ілюструє стан Лебідь у той момент. Але зірка ще й була в спідньому Фото надане Лебідь

На щастя, вчасно нагодився Розенко.

"З балкона забігає Розенко, і цей мачо на ходу розвертається та кричить: "Нє-нє!!! Так не цікаво!" — і вилітає! Все тривало хвилину від сили, а ми ржали годину. Виявилося, в сусідньому номері був мальчишник! І головний герой, добре накидавшись, переплутав двері. А ми ж перед тим вигулювали (бульдога) Сару, і двері залишили не до кінця закритими", - пояснила Олена-Христина.

"Майбутній наречений, мабуть, так і не зрозумів, хто ми, але, судячи з реготу компанії в сусідньому номері, все зрозуміли його друзі й ревіли від сміху. Так ми з Розенком побували на мальчишнику: я — в трусиках і ліфчику, він — просто в трусах", - резюмувала вона.

Ошатна парочка на дні народження ТаблоID Фото Олександра Ратушняка

Зі слів Лебідь, несподіваному візитеру дуже пощастило, що Сара на момент його вторгнення була разом із Павлом на балконі.

"Вона б чувака обгризла. Мальчишник був би не в комплекті", - пожартувала (або ні) телезірка.

Нагадаємо, Олена-Христина часто ділиться в соцмережах сімейними фото - з Павлом і Сарою. А Розенко нещодавно розсекретив, що вони з телеведучою вже заручені.