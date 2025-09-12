Як Лебідь і Розенко в спідньому на чужому парубоцькому вечорі "побували" - ексклюзивна оповідка від зірки
10-го вересня, коли ТаблоID відзначав своє 20-річчя, ми просили деяких наших зіркових гостей подарувати нам якийсь секрет. Це зробили співачка Камалія і її ексчоловік Мохаммад Захур та донька експрезидента Віктора Ющенка Віталіна.
А от від телеведучої Олени-Христини Лебідь та її коханого, віцепрезидента Товариства Червоного Хреста України Павла Розенка ми отримали в подарунок, мабуть, найпікантнішу історію того вечора.
Як попередила зірка, назву готелю, в якому це сталося, вона умисно не називає, бо третій учасник епічної пригоди може впізнати себе і "прозріти".
"Коли їхали в Одесу, дорогою заїхали в Умань на ділову зустріч. Ну і вирішили заночувати в готелі. Хто ж знав, що там на нас чекає такий "СЮРПРИЗ"", - почала Лебідь.
"Вечір. Я в білизні (ну вибачайте, я так сплю) собі культурно лежу на ліжку, в телефоні зависаю. І тут — бах! з гучними піснями влітає п'яний в дрова чувак: сорочка навстіж, волосата грудище вперед!! Бачить мене (але, думаю, не в фокусі ) і з криком: "О! Класний сюрприз, пацани!" — біжить до ліжка, на ходу знімаючи сорочку!", - розказала вона.
На щастя, вчасно нагодився Розенко.
"З балкона забігає Розенко, і цей мачо на ходу розвертається та кричить: "Нє-нє!!! Так не цікаво!" — і вилітає! Все тривало хвилину від сили, а ми ржали годину. Виявилося, в сусідньому номері був мальчишник! І головний герой, добре накидавшись, переплутав двері. А ми ж перед тим вигулювали (бульдога) Сару, і двері залишили не до кінця закритими", - пояснила Олена-Христина.
"Майбутній наречений, мабуть, так і не зрозумів, хто ми, але, судячи з реготу компанії в сусідньому номері, все зрозуміли його друзі й ревіли від сміху. Так ми з Розенком побували на мальчишнику: я — в трусиках і ліфчику, він — просто в трусах", - резюмувала вона.
Зі слів Лебідь, несподіваному візитеру дуже пощастило, що Сара на момент його вторгнення була разом із Павлом на балконі.
"Вона б чувака обгризла. Мальчишник був би не в комплекті", - пожартувала (або ні) телезірка.
Нагадаємо, Олена-Христина часто ділиться в соцмережах сімейними фото - з Павлом і Сарою. А Розенко нещодавно розсекретив, що вони з телеведучою вже заручені.
