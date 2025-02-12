Хілтон у блискучому міні з декольте до талії попозувала на скляному столі для реклами гламурної мобілки

Ікона 2000-х створила ексклюзивну рожеву Motorola Усі фото brianziff

Американська світська левиця Періс Хілтон влаштувала ефектну фотосесію для презентації своєї колаборації з Motorola. Вона постала у блискучому рожевому образі, що нагадує її улюблену епоху — початок 2000-х.

Для фотосету, опублікованому в Instagram, Хілтон обрала коротку сукню з паєтками та глибоким декольте. Доповненням стали рожеві рукавички Chanel і широкий срібний чокер.

Зйомка проходила у гламурній естетиці. Періс позувала на скляному столі та серед великого гардероба.

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Зірка точно знає, які гаджети потрібні її фанаткам

Однак головним акцентом фотосесії став не лише образ акторки, а й сам смартфон. Motorola Paris Pink Razr+ у лімітованій версії отримав яскраво-рожевий відтінок, а на задній панелі розмістився автограф Періс Хілтон, пише Rolling Stone.

Періс вміє вигідно підкреслювати свій бюст у різних вбраннях

Спеціально для цього випуску Motorola розробила ексклюзивні аксесуари: кейси з екошкіри і стильні ремінці для зап’ястя у чорному та рожевому кольорах. Також користувачі отримають оригінальні рінгтони й звуки повідомлень, натхненні образом Періс.

Не секрет, що знаменитість багато доглядає за собою, щоб мати такий ефектний вигляд

Ці ідеальні ноги відволікають від презентації телефону

Зірка особисто розробила стильний вигляд телефону, включно з унікальними шпалерами та аудіоефектами. Вартість такого модного щастя складе $1,200.

Як відомо, Періс часто називають іконою моди. Вона вміє створювати вишукані образи і з'являтись на публіці, демонструючи свою елегантність. Навіть своїх діток вона привчає до стильних виходів у світ.

Щодо особистого життя зірки, вона вже 5 років одружена з бізнесменом Картером Реумом, якого днями вітала з днем народження. Подружжя виховує 2-річного сина Фенікса та 1-річну доньку Лондон.