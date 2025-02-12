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Хілтон у блискучому міні з декольте до талії попозувала на скляному столі для реклами гламурної мобілки

Карина Тімкова - 12 лютого, 11:00
Хілтон у рожевій сукні презентує лімітовану Motorola

Ікона 2000-х створила ексклюзивну рожеву Motorola

Усі фото brianziff

Американська світська левиця Періс Хілтон влаштувала ефектну фотосесію для презентації своєї колаборації з Motorola. Вона постала у блискучому рожевому образі, що нагадує її улюблену епоху — початок 2000-х.

Для фотосету, опублікованому в Instagram, Хілтон обрала коротку сукню з паєтками та глибоким декольте. Доповненням стали рожеві рукавички Chanel і широкий срібний чокер.

Зйомка проходила у гламурній естетиці. Періс позувала на скляному столі та серед великого гардероба.


Періс Хілтон позує в сексуальному образі

Зірка точно знає, які гаджети потрібні її фанаткам

Однак головним акцентом фотосесії став не лише образ акторки, а й сам смартфон. Motorola Paris Pink Razr+ у лімітованій версії отримав яскраво-рожевий відтінок, а на задній панелі розмістився автограф Періс Хілтон, пише Rolling Stone.

Хілтон презентує лімітований Motorola у розкішному кольорі

Періс вміє вигідно підкреслювати свій бюст у різних вбраннях

Спеціально для цього випуску Motorola розробила ексклюзивні аксесуари: кейси з екошкіри і стильні ремінці для зап’ястя у чорному та рожевому кольорах. Також користувачі отримають оригінальні рінгтони й звуки повідомлень, натхненні образом Періс.

Періс Хілтон попозувала у вишуканому гардеробі

Не секрет, що знаменитість багато доглядає за собою, щоб мати такий ефектний вигляд

Хілтон створила стильний телефон у фірмовому відтінку

Ці ідеальні ноги відволікають від презентації телефону

Зірка особисто розробила стильний вигляд телефону, включно з унікальними шпалерами та аудіоефектами. Вартість такого модного щастя складе $1,200.

Як відомо, Періс часто називають іконою моди. Вона вміє створювати вишукані образи і з'являтись на публіці, демонструючи свою елегантність. Навіть своїх діток вона привчає до стильних виходів у світ.

Щодо особистого життя зірки, вона вже 5 років одружена з бізнесменом Картером Реумом, якого днями вітала з днем народження. Подружжя виховує 2-річного сина Фенікса та 1-річну доньку Лондон

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