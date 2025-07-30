Петрожицька у чорному міні похвалилася стрункими ніжками на прогулянці Барселоною. Фото

Карина Тімкова - 30 липня, 14:50

34-річна акторка Дар'я Петрожицька влаштувала собі прогулянку сонячною Барселоною.

В Instagram зірка опублікувала добірку фото, на яких вивчала місто та історичні пам'ятки. Для прогулянки іспанськими вулицями Дар'я вдягнула чорне міні, зручні білі кросівки, а завершила образ туристки капелюшком, сумочкою та сонцезахисними окулярами.

"Один день в Барселоні (навіть не день, а екскурсія). Залишу тут і напишу, що треба ще", — написала вона.

Дар'я Петрожицька у міні попозувала на тлі Барселони

Знаменитість знялася на тлі місцевих красот

Фото instagram

Дар'я Петрожицька посвітила ніжками у міні в Барселоні

Актриса похвалилася стрункими ніжками біля пальм

Дар'я Петрожицька наробила яскравих фото в Іспанії

Куди ж без селфі біля базиліки Святого Сімейства

Дар'я Петрожицька у міні похвалилася ногами на вулицях Барселони

Петрожицькій личить Іспанія

Дар'я Петрожицька у міні прогулялася Барселоною і ефектно попозувала

У рамках свого мінітура Барселоною акторка завітала до знаменитого собору Святого Хреста та Святої Євлалії 

Нещодавно зірка з нагоди дня народження здивувала новою зачіскою, а ще вона ділилася цікавим варіантом хвилястої укладки прямо в потязі. Також Петрожицька чесно розказувала про свої "ліниві" дні та ділилася стильним гардеробом.

Зазначимо, Дар'я вже майже два роки заручена зі своїм обранцем Олексієм. Якось ТаблоID розповідав цікаві факти про актрису й ділився її життєписом.

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