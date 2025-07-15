Сабріна Карпентер у спокусливій сукні посвітила голою спиною у ресторані. Фото
Американська співачка й актриса Сабріна Карпентер поділилася свіжими літніми спогадами.
У своєму Instgaram володарка Grammy опублікувала добірку фото, на яких закарбувала свої модні виходи та стильні луки. Серед них є червона сукня з повністю оголеною спиною, куці шорти у поєднанні з підборами і леопардове міні.
Також 26-річна знаменитість показала новий тізер до свого майбутнього альбому "Man's Best Friend" та веселі прогулянки з друзями.
Нещодавно Карпентер знялась оголеною і в сексі корсетах для відомого журналу. А ще вона у боді позувала на хіднику Met Gala 2025 та у мереживному міні показалась у вінтажній ванній. Також співачка відома своєю любов'ю до моди, а її фірмова зачіска стала справжнім трендом цього сезону.
До речі, ТаблоID детально описував біографію Сабріни, її кар'єрні успіхи та факти про особисте життя.
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