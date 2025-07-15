Сабріна Карпентер у спокусливій сукні посвітила голою спиною у ресторані. Фото

Карина Тімкова - 15 липня, 11:30

Американська співачка й актриса Сабріна Карпентер поділилася свіжими літніми спогадами.

У своєму Instgaram володарка Grammy опублікувала добірку фото, на яких закарбувала свої модні виходи та стильні луки. Серед них є червона сукня з повністю оголеною спиною, куці шорти у поєднанні з підборами і леопардове міні.

Також 26-річна знаменитість показала новий тізер до свого майбутнього альбому "Man's Best Friend" та веселі прогулянки з друзями.

Сабріна Карпентер оголила спину у пікантній сукні в ресторані

Сабріна показалася на відпочинку в ресторані


Сабріна Карпентер з голими стегнами полежала на ліжку

Артистка засвітила оголені стегна на ліжку

Сабріна Карпентер у шортах і підборах побавилася на дитячому майданчику

Авторка хітів вміє розважатися просто неба

Сабріна Карпентер засвітила оголені ноги у вигадливій позі

Карпентер похвалилася стрункими ніжками

Сабріна Карпентер у ніжній сукні попритулялася до стіни

Співачка половила сонячні промені у ніжній сукні з мереживними вставками

Сабріна Карпентер похвалилася тоненькою талією у стильному луці

А в такому образі зірка нещодавно відвідувала показ нової колекції Dior на Тижні моди в Парижі

Сабріна Карпентер поділилася спокусливим тізером свого альбому

У самому серці Лондона було показано короткий ролик з естетикою майбутнього альбому

Нещодавно Карпентер знялась оголеною і в сексі корсетах для відомого журналу. А ще вона у боді позувала на хіднику Met Gala 2025 та у мереживному міні показалась у вінтажній ванній. Також співачка відома своєю любов'ю до моди, а її фірмова зачіска стала справжнім трендом цього сезону.

До речі, ТаблоID детально описував біографію Сабріни, її кар'єрні успіхи та факти про особисте життя.

Читайте також:

Зірка "Венздей" Ортега у шкірі та асиметричній сукні оголила спину для чуттєвих фото

Саша Бо з грайливими кучерями покрасувалася в сукні з голою спиною

Кузнецова у трендовій сукні оголила засмаглу спину на тлі гір Тенерифе

Tayanna в окулярах поспокушала голою спиною у чорно-білій зйомці

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів