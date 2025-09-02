Сагайдачна у топі показала, як змінився її післяпологовий живіт без спорту

Акторка Анна Сагайдачна, яка 8 місяців тому народила другу дитину, показала, як повертає свою довагітну форму.

В Instagram зірка наробила фото на тренуванні і пояснила, чому без спорту важко утримувати післяпологовий живіт в формі.

"Звичайно, я можу його підтягнути м'язами, але, але... Без спорту цей животик буде довго зникати, у моєї подруги 4 роки сходив (правда, без спорту). Після першої вагітності такого не було", - пояснила вона.

Так виглядає животик Анни зараз

Нагадаємо, у грудні актриса стала мамою вдруге, народила донечку Міру. Також Анна виховує і старшого сина Тимура від першого шлюбу.

До речі, за свого нового бойфренда зірка поки не вийшла заміж. І хоча його особистість залишається прихованою, інколи вона все ж показує спільні фото з коханим.