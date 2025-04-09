Саліванчук у ніжній мінісукні оголила ноги для весняних кадрів у парку
Акторка Анна Саліванчук потішила підписників новим весняним контентом.
У своєму Instagram 39-річна зірка показала фотосесію, зроблену просто неба. Серед дерев Анна позувала у короткій сукні оливкового кольору від українського бренду.
Актриса ефектно крутилася перед камерою, а в руках тримала білі півонії.
Саліванчук полюбляє влаштовувати спокусливі зйомки і часто показує своє тіло в бікіні.
Нагадаємо, Анна має двох синів: 9-річного Гліба і 3-річного Микиту. Зі своїм чоловіком, депутатом Олександром Божковим вона розлучилася у 2023 році. Пізніше акторка також ділилась, яким має бути її майбутній обранець.
А нещодавно вона розкрила, як заробляє кошти окрім сцени та здивувала своєю другою професією.
Приєднуйтесь до дискусії