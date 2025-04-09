Саліванчук у ніжній мінісукні оголила ноги для весняних кадрів у парку

Акторка Анна Саліванчук потішила підписників новим весняним контентом.

У своєму Instagram 39-річна зірка показала фотосесію, зроблену просто неба. Серед дерев Анна позувала у короткій сукні оливкового кольору від українського бренду.

Актриса ефектно крутилася перед камерою, а в руках тримала білі півонії.

Знаменитість завершила лук каблучкою, блискучим браслетом, сережками і кольє у вигляді голуба Фото @baki.anastasia

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Саліванчук грайливо позувала на природі

Ніжний букет гарно поєднувався із чоботами в тон

Сукня мала елегантне декольте

Зірка розбурхала уяву шанувальників

Вона любить демонструвати свої жіночні вигини

Анна ефектно попритулялася до дерева

Акторка наробила і веселих фото

Знаменитість посвітила підтягнутими ніжками

Зірка екранів багато працює у спортзалі, щоб мати таку фігуру

Саліванчук полюбляє влаштовувати спокусливі зйомки і часто показує своє тіло в бікіні.

Нагадаємо, Анна має двох синів: 9-річного Гліба і 3-річного Микиту. Зі своїм чоловіком, депутатом Олександром Божковим вона розлучилася у 2023 році. Пізніше акторка також ділилась, яким має бути її майбутній обранець.

А нещодавно вона розкрила, як заробляє кошти окрім сцени та здивувала своєю другою професією.