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Саліванчук у ніжній мінісукні оголила ноги для весняних кадрів у парку

Карина Тімкова - 9 квітня, 11:00

Акторка Анна Саліванчук потішила підписників новим весняним контентом.

У своєму Instagram 39-річна зірка показала фотосесію, зроблену просто неба. Серед дерев Анна позувала у короткій сукні оливкового кольору від українського бренду. 

Актриса ефектно крутилася перед камерою, а в руках тримала білі півонії.

Анна Саліванчук у декольтованій сукні попозувала на траві

Знаменитість завершила лук каблучкою, блискучим браслетом, сережками і кольє у вигляді голуба

Фото @baki.anastasia

Анна Саліванчук в мінісукні оголила стегна біля дерев

Саліванчук грайливо позувала на природі

Анна Саліванчук мрійливо постояла серед дерев

Ніжний букет гарно поєднувався із чоботами в тон

Анна Саліванчук з декольте і квітами попозувала на траві

Сукня мала елегантне декольте

Анна Саліванчук засвітила дупцю на вуличних фото

Зірка розбурхала уяву шанувальників

Анна Саліванчук притулилася до дерева

Вона любить демонструвати свої жіночні вигини

Анна Саліванчук показала пишний бюст на фото в парку

Анна ефектно попритулялася до дерева

Анна Саліванчук у мінісукні побавилася на траві

Акторка наробила і веселих фото

Анна Саліванчук у міні попозувала на тлі озера

Знаменитість посвітила підтягнутими ніжками

Анна Саліванчук позадирала свою сукню на природі

Зірка екранів багато працює у спортзалі, щоб мати таку фігуру

Саліванчук полюбляє влаштовувати спокусливі зйомки і часто показує своє тіло в бікіні.

Нагадаємо, Анна має двох синів: 9-річного Гліба і 3-річного Микиту. Зі своїм чоловіком, депутатом Олександром Божковим вона розлучилася у 2023 році. Пізніше акторка також ділилась, яким має бути її майбутній обранець.

А нещодавно вона розкрила, як заробляє кошти окрім сцени та здивувала своєю другою професією.

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Анна Саліванчук
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