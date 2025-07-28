Шарліз Терон у бюстгальтері й напівпрозорій тканині знялася в чуттєвій фотосесії для глянцю
Американська акторка та продюсерка Шарліз Терон стала головною героїнею вересневого випуску журналу Perfect.
На фото знаменитість позувала у різноманітних спокусливих образах: червоному бюстгальтері з масивними прикрасами, летючій білій сукенці й шкірянці з хутром на ліжку.
Один з аутфітів 49-річна актриса доповнила незвичною перукою з коротким каштановим волоссям.
Останнім часом Терон все більше тішить своїми модними виходами. Нещодавно вона хвалилася тілом у прозорому костюмі, позувала в міні з бахромою та зазнімкувалась у повністю чорному аутфіті.
Нагадаємо, Шарліз виховує двох прийомних дочок: 12-річну Джексон і 9-річну Огаст. Первісток актриси народилася хлопчиком, але ідентифікує себе з іншим гендером.
А не так давно знаменитість чесно зізналася, чи хоче знову заміж, та поділилася враженнями від сексу на одну ніч.