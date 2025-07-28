Шарліз Терон у бюстгальтері й напівпрозорій тканині знялася в чуттєвій фотосесії для глянцю

Карина Тімкова - 28 липня, 13:45

Американська акторка та продюсерка Шарліз Терон стала головною героїнею вересневого випуску журналу Perfect.

На фото знаменитість позувала у різноманітних спокусливих образах: червоному бюстгальтері з масивними прикрасами, летючій білій сукенці й шкірянці з хутром на ліжку.

Один з аутфітів 49-річна актриса доповнила незвичною перукою з коротким каштановим волоссям.

Шарліз Терон попозувала у перуці та червоному ліфчику

Терон засвітила струнку фігурку в ліфі

Фото petrafcollins

Шарліз Терон посвітила струнким тілом у напівпрозорій сукні

Через напівпрозору тканину видніється стрункий силует зірки

Шарліз Терон повигиналася на підлозі для фото в глянці

Кіноакторка ефектно розляглася на підлозі

Шарліз Терон у шкірянці ефектно попозувала на ліжку

Шарліз грайливо повигиналася на ліжку

Шарліз Терон знялася на ліжку для журнальних сексі фото

Знаменитість захопила своїм магнетичним поглядом

Шарліз Терон похвалилася підтягнутою фігуркою у напівпрозорій сукні

Продюсерка нагадувала ангела в такій сукенці

Останнім часом Терон все більше тішить своїми модними виходами. Нещодавно вона хвалилася тілом у прозорому костюмі, позувала в міні з бахромою та зазнімкувалась у повністю чорному аутфіті.

Нагадаємо, Шарліз виховує двох прийомних дочок: 12-річну Джексон і 9-річну Огаст. Первісток актриси народилася хлопчиком, але ідентифікує себе з іншим гендером.

А не так давно знаменитість чесно зізналася, чи хоче знову заміж, та поділилася враженнями від сексу на одну ніч.

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Шарліз Терон
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