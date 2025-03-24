Син Бекхемів із дружиною злився у цілунку під час кінної прогулянки узбережжям. Фото

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна модель та акторка Нікола Пельтц провели незабутній день на пляжі, влаштувавши романтичну прогулянку верхи.

Зіркова пара, яка побралася у квітні 2022 року, поділилася добіркою фото в Instagram.

Для відпочинку Бруклін і Нікола підібрали схожі образи — білі сорочки та джинси. На кадрах видно, як вони насолоджуються атмосферою пляжу та впевнено тримаються в сідлі, катаючись вздовж берега.

Парочка ніжно цілувалася під час прогулянки Фото Instagram

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Нікола вдягнула скінні джинси, а блузку зав'язала на талії. Лук вона доповнила окулярами та обручем на волоссі

"Ніколи не забуду цей день", — підписала фото невістка Девіда і Вікторії

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Обраниця Бекхема також професійно попозувала, катаючися верхи

Закохані частенько тішать романтичним контентом

Минулого тижня подружжя відвідало гірськолижний курорт Куршевель, де стало гостями "зимового" модного показу Moncler. А ще в минулому місяці вони у парних луках відвідали стильний захід у Лондоні.

До речі, після весілля закоханих ходили чутки про складні стосунки Ніколи з мамою свого чоловіка, проте, схоже, зараз у родині панує взаєморозуміння. Вікторія Бекхем навіть тепло відгукувалася про невістку.

Нагадаємо у Брукліна є двоє братів: 20-річний Круз і 22-річний Ромео, а також молодша сестричка Харпер, якій 13 років.