Солодка спокуса: Сопонару з провокаційним декольте поласувала тортом. Відео
Акторка Ірина Сопонару, яка тільки нещодавно хизувалася своїми навичками в ліжку, приємно здивувала фанатів солодким відео.
В Instagram 38-річна зірка постала у червоному образі з глибоким декольте. Виріз дав змогу розгледіти татуювання між грудьми акторки. Її плечі були прикрашені блискучим аксесуаром з ланцюгами та камінчиками.
У відеоролику Ірині приносять червоний торт, який вона грайливо починає їсти руками.
"Ти не ти, коли голодний… Це не просто, це мій ритуал сили", — зазначила знаменитість під відео.
Акторка відома тим, що не соромиться пікантних зйомок. Вона може попозувати в одному мереживі або зробити акробатичні рухи в шортах прямо в центрі Києва.
Нагадаємо, минулої весни Ірина вийшла заміж за британця Ріса Бейнхема. А познайомилась вона з ним ще до повномасштабного вторгнення. Сопонару також розповідала, скільки діток хотіла б мати.
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