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Солодка спокуса: Сопонару з провокаційним декольте поласувала тортом. Відео

Карина Тімкова - 25 лютого, 14:00

Акторка Ірина Сопонару, яка тільки нещодавно хизувалася своїми навичками в ліжку, приємно здивувала фанатів солодким відео.

В Instagram 38-річна зірка постала у червоному образі з глибоким декольте. Виріз дав змогу розгледіти татуювання між грудьми акторки. Її плечі були прикрашені блискучим аксесуаром з ланцюгами та камінчиками.

У відеоролику Ірині приносять червоний торт, який вона грайливо починає їсти руками.

Сопонару вразила куштуванням торта в розкішному образі

Цей тортик ще не знає, що на нього чекає

Скрін із Instagram

Ірина Сопонару показала, як їсть торт у сексі луці

Акторка любить поспокушати шанувальників

"Ти не ти, коли голодний… Це не просто, це мій ритуал сили", — зазначила знаменитість під відео.

Солонару знялась у сукні з глибоким декольте

Ірина показала, як смачно їсти солодощі

Сопонару з глибоким декольте показала спокусливе відео

Помада дивом вціліла після такого звабливого куштування

Акторка відома тим, що не соромиться пікантних зйомок. Вона може попозувати в одному мереживі або зробити акробатичні рухи в шортах прямо в центрі Києва.

Нагадаємо, минулої весни Ірина вийшла заміж за британця Ріса Бейнхема. А познайомилась вона з ним ще до повномасштабного вторгнення. Сопонару також розповідала, скільки діток хотіла б мати.

Днями закохані всиновили котика, який постраждав від минулих господарів.

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