Танчинець показав знайомство 7-річного сина з новим членом родини. Фото

Карина Тімкова - 16 квітня, 15:45

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець показав, як його син Лук'ян знайомився з песиком, який тепер живе у співака вдома.

Спочатку артист опублікував відео, на якому у компанії своєї коханої, піарниці Юліани Корецької влаштував ванні процедури для домашнього улюбленця. До речі, собачку назвали Мартіні (це дівчинка).

Як відомо, новий член родини з'явився у пари ще в лютому цього року. 42-річний Сергій разом із дівчиною обрали ім'я для песика і зробили усі щеплення.

Сергій Танчинець поділився, як доглядає за своїм песиком

Музикант показав, як купає свого собаку

Фото з Instagram
Сергій Танчинець з дівчиною помив собачку
"Мартіні чиста, задоволена і пахне як квіточка", — написав фронтмен "Без Обмежень"

Також Танчинець поділився фото, на якому його 7-річний син знайомиться з Мартіні.

Сергій Танчинець показав, як його син спілкується з песиком

Хлопчик подружився з новим другом

Фото з Instagram
Сергій Танчинець сфотографував свою собачку
Пара наробила чимало фото зі своїм улюбленцем
Сергій Танчинець показався з коханою і їхнім песиком

Сергій на прогулянці з коханою і песиком

Сергій Танчинець поділився фото зі своїм собакою

Цікаво, чи встигла донька музиканта, 16-річна Анастасія познайомитися з Мартіні

Сергій Танчинець показав свого песика

"Якось так вийшло, що з нами тепер буде жити ця симпатична панянка", — поділився виконавець

Нагадаємо, ексдружина Сергія, Анна разом з їхніми дітьми переїхала до Японії після початку повномасштабної війни. Нащадки співака намагаються частіше приїжджати додому, щоб проводити час із татом. А не так давно дочка Танчинця, Анастасія приєднувалася до гастролей гурту "Без Обмежень".

Щодо особистого життя знаменитості, то вже понад рік він зустрічається з Юліаною Корецькою. Парочка частенько тішить романтичним контентом, а днями піарниця відповіла, чи планують вони весілля.

Читайте також:

Фронтмен "Без обмежень" Танчинець возз'єднався із дочкою і сином після багатомісячної розлуки. Фото

Танчинець милими фото привітав з 6-річчям його "любов і щастя"

Танчинець повідомив про новий етап у стосунках та розповів, який він у побуті

діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів