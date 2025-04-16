Танчинець показав знайомство 7-річного сина з новим членом родини. Фото

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець показав, як його син Лук'ян знайомився з песиком, який тепер живе у співака вдома.

Спочатку артист опублікував відео, на якому у компанії своєї коханої, піарниці Юліани Корецької влаштував ванні процедури для домашнього улюбленця. До речі, собачку назвали Мартіні (це дівчинка).

Як відомо, новий член родини з'явився у пари ще в лютому цього року. 42-річний Сергій разом із дівчиною обрали ім'я для песика і зробили усі щеплення.

Музикант показав, як купає свого собаку Фото з Instagram

"Мартіні чиста, задоволена і пахне як квіточка", — написав фронтмен "Без Обмежень"

Також Танчинець поділився фото, на якому його 7-річний син знайомиться з Мартіні.

Хлопчик подружився з новим другом Фото з Instagram

Пара наробила чимало фото зі своїм улюбленцем

Сергій на прогулянці з коханою і песиком

Цікаво, чи встигла донька музиканта, 16-річна Анастасія познайомитися з Мартіні

"Якось так вийшло, що з нами тепер буде жити ця симпатична панянка", — поділився виконавець

Нагадаємо, ексдружина Сергія, Анна разом з їхніми дітьми переїхала до Японії після початку повномасштабної війни. Нащадки співака намагаються частіше приїжджати додому, щоб проводити час із татом. А не так давно дочка Танчинця, Анастасія приєднувалася до гастролей гурту "Без Обмежень".

Щодо особистого життя знаменитості, то вже понад рік він зустрічається з Юліаною Корецькою. Парочка частенько тішить романтичним контентом, а днями піарниця відповіла, чи планують вони весілля.