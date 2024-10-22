Шкіряний бургунді та замша на голе тіло: Тayanna попозувала у стильних трендах осені

Марія Мельник 22 жовтня, 12:30
Тетяна Решетняк в теплому осінньому луці
фото xodaniich

Співачка Тayanna (Тетяна Решетняк) приміряла чимало стильних осінніх луків.

40-річна виконавиця поєднала різні кольори і фактури та запропонувала підписникам обрати найкращий варіант.

"Який з осінніх образів вам подобається більше всього?", - запитала Тетяна.


Tayanna у шкіряному тренчі

Tayanna обрала один з трендових кольорів осені, про які раніше писав ТаблоID - відтінок бургунді

Решетняк у теплому пальті на осінь

Осінь - чудовий сезон для того, аби поєднувати різні фактури, довжину, тканини тощо

Решетняк у пальті винного кольору

До речі, виспівує оди винному кольру і дизайнер Андре Тан

Співачка Решетняк у замші

ТаблоID також пропонував варінти трендових замшевих речей

Тетяна Решетняк у жакеті на осінь

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Будь-яку, здавалося б, просту річ можна легко стилізувати і зробити частиною осіннього гардероба

Будь-яку, здавалося б, просту річ можна легко стилізувати і зробити частиною осіннього гардероба

Нагадаємо, у квітні Тетяна спеціально для ТаблоID розказувала про б’юті-відкриття і звички, табу та фаворитів у догляді. А не так давно співачка розповідала, як круто виглядати.

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Tayanna
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