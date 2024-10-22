Шкіряний бургунді та замша на голе тіло: Тayanna попозувала у стильних трендах осені

Співачка Тayanna (Тетяна Решетняк) приміряла чимало стильних осінніх луків.

40-річна виконавиця поєднала різні кольори і фактури та запропонувала підписникам обрати найкращий варіант.

"Який з осінніх образів вам подобається більше всього?", - запитала Тетяна.

Реклама:

Tayanna обрала один з трендових кольорів осені, про які раніше писав ТаблоID - відтінок бургунді

Осінь - чудовий сезон для того, аби поєднувати різні фактури, довжину, тканини тощо

До речі, виспівує оди винному кольру і дизайнер Андре Тан

ТаблоID також пропонував варінти трендових замшевих речей

Є в нашій добірці і топ-8 варіантів трендових жакетів на осінь

Будь-яку, здавалося б, просту річ можна легко стилізувати і зробити частиною осіннього гардероба

Нагадаємо, у квітні Тетяна спеціально для ТаблоID розказувала про б’юті-відкриття і звички, табу та фаворитів у догляді. А не так давно співачка розповідала, як круто виглядати.