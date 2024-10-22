Шкіряний бургунді та замша на голе тіло: Тayanna попозувала у стильних трендах осені
Співачка Тayanna (Тетяна Решетняк) приміряла чимало стильних осінніх луків.
40-річна виконавиця поєднала різні кольори і фактури та запропонувала підписникам обрати найкращий варіант.
"Який з осінніх образів вам подобається більше всього?", - запитала Тетяна.
Нагадаємо, у квітні Тетяна спеціально для ТаблоID розказувала про б’юті-відкриття і звички, табу та фаворитів у догляді. А не так давно співачка розповідала, як круто виглядати.
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