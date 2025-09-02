Матвієнко в новому кліпі помучила Мірзояна і показалася з ним на тлі краєвидів Києва

Співачка Тоня Матвієнко нещодавно стала героїнею кліпу "Італійська сім'я" її чоловіка, 47-річного співака Арсена Мірзояна. Тепер же настала його черга віддячити.
Арсен з'явився у відеокліпі на пісню коханої "Блискавка".
Пара показалася на тлі впізнаваних столичних локацій, зокрема біля червоного корпусу Київського національного університету. А ще попустувала в приміщенні, схожому на фотостудію: Тоня жартома помучила Арсена, потягала по підлозі за ногу тощо.
""Блискавка" — це пісня про почуття, яке розриває тебе зсередини. Коли єдине бажання — бути поруч із коханою людиною. Коли ти бачиш її у кожному подиху вітру, у кожному промінні сонця", - поділилася 44-річна артистка.
"Якби словами можна було пояснити кохання, то воно було б блискавкою. Це коли серце кричить від болю та радості одночасно. Воно — все на світі, і нічого більше", - додала Матвієнко.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Як відомо, Тоня та Арсен одружені вже 8 років. Нещодавно виконавиця розповіла про серйозні кризи, які витримав їхній союз, а ще пояснила, чому Мірзоян не захотів, щоби їхня спільна дочка Ніна носила його прізвище.
"Знає, що тільки мій": Матвієнко пояснила, як реагує на залицяння фанаток до Мірзояна
"Роки з тобою - справжня пригода": Мірзоян привітав Матвієнко з 44-річчям та згадав традицію, яку запровадила її мама
Матвієнко в день народження Мірзояна показала його в огіркових "патчах". Фото
Оце так перевтілення: білявка Матвієнко здивувала кардинально новим образом
Матвієнко з двома доньками наробила кумедних кадрів на відпочинку в Іспанії