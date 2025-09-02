Матвієнко в новому кліпі помучила Мірзояна і показалася з ним на тлі краєвидів Києва

Співачка Тоня Матвієнко нещодавно стала героїнею кліпу "Італійська сім'я" її чоловіка, 47-річного співака Арсена Мірзояна. Тепер же настала його черга віддячити.

Арсен з'явився у відеокліпі на пісню коханої "Блискавка".

У палку та чуттєву відеоісторію про кохання Тоня запросила коханого чоловіка Фото пресслужби

Пара показалася на тлі впізнаваних столичних локацій, зокрема біля червоного корпусу Київського національного університету. А ще попустувала в приміщенні, схожому на фотостудію: Тоня жартома помучила Арсена, потягала по підлозі за ногу тощо.

Кліп у Матвієнко вийшов літнім та вайбовим

""Блискавка" — це пісня про почуття, яке розриває тебе зсередини. Коли єдине бажання — бути поруч із коханою людиною. Коли ти бачиш її у кожному подиху вітру, у кожному промінні сонця", - поділилася 44-річна артистка.

"Якби словами можна було пояснити кохання, то воно було б блискавкою. Це коли серце кричить від болю та радості одночасно. Воно — все на світі, і нічого більше", - додала Матвієнко.

Під час зйомок жоден Арсен не постраждав (сподіваємось)

Як відомо, Тоня та Арсен одружені вже 8 років. Нещодавно виконавиця розповіла про серйозні кризи, які витримав їхній союз, а ще пояснила, чому Мірзоян не захотів, щоби їхня спільна дочка Ніна носила його прізвище.