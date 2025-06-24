У TikTok зацінили: Круз Бекхем публічно підколов свого брата Брукліна
Чутки про глибокий конфлікт у колись дружній родині Девіда та Вікторії Бекхемів, чий старший син Бруклін, подейкують, геть відцурався від батьків, підігрів нещодавній жарт молодшого, Круза, у TikTok.
Парубок, який будує кар'єру співака, опублікував відео з одного зі своїх виступів.
"Ти зупинишся на цій роботі чи далі станеш автогонщиком чи ще кимось?", - поцікавився в Круза один із підписників.
"Не той брат, друже", - відповів Бекхем, відверто підколовши 26-річного Брукліна, котрого неодноразово висміювали в мережі за кардинальні зміни напрямків діяльності.
Крузів жарт зібрав кількадесят тисяч лайків.
Як відомо, Бруклін починав із фотографії, згодом подався в кухарі, а на початку 2025-го року заявив, що нарешті знайшов свою справжню пристрасть - автоперегони, пише Page Six.
Нагадаємо, подейкують, первісток Бекхемів зі своєю дружиною Ніколою Пельтц нещодавно переїхав до США, придбавши розкішний маєток у Голлівуді. Причиною розколу в зірковому сімействі називали незгоди між свекрухою та невісткою.
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