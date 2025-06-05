Стало відомо, чим закінчився роман середнього сина Бекхемів з колишньою свого брата
Середній син Девіда й Вікторії Бекхемів, 22-річний Ромео порвав стосунки зі своєю обраницею, діджейкою і моделлю Кім Тернбулл.
Як відомо, декілька років тому дівчина мала романтичний зв'язок з його старшим братом Брукліном. Саме через це, за словами джерел, первісток Бекхемів разом із дружиною почав пропускати сімейні святкування.
На тлі постійних сварок в колі родини та зростаючої напруги Кім і Ромео вирішили, що їм не варто бути разом. Цю інформацію підтвердили джерела Page Six.
Нагадаємо, під час своїх стосунків закохані відвідували родинні заходи Бекхемів в ошатних луках. Ромео навіть зробив романтичне тату.
Зазначимо, їхній роман не єдина причина, чому про сім'ю активно говорять в мережі. Як повідомляють ЗМІ, Вікторія і Девід негативно ставляться до Ніколи Пельтц, дружини свого первістка Брукліна. Зіркові батьки вважають, що вона контролює та обмежує їхнього сина.
Нещодавно ТаблоID розповів усі деталі сімейного конфлікту.
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