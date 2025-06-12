На тлі сварки з батьками: син Бекхемів витатуював на спині інтимний лист від дружини. Фото

Карина Тімкова - 12 червня, 14:45
Син Бекхемів показав чимале тату на честь своєї дружини

Первісток Девіда й Вікторії Бекхемів зробив тату на честь своєї дружини

Фото instagram

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін похвалився романтичним жестом для своєї дружини, 30-річної моделі та акторки Ніколи Пельтц, з якою недавно спокусливо позував для глянцю.

В Instagram він запостив знімок зі своїм новим татуюванням на спині, яке має особливе значення. Тепер на тілі Брукліна закарбовано любовний лист від його коханої, який вона написала до їхнього весілля у 2022-му.

"Моєму вічному хлопчику. Читай це щоразу, коли тобі буде тривожно. Я хочу, щоб ти знав, як сильно я тебе кохаю. У тебе найдобріше серце, яке я коли-небудь зустрічала, і сподіваюся, що я ніколи не проживу і дня без твоєї любові. Я думаю, що ти неймовірний. Просто знай, що ми зможемо все це пережити разом, якщо ти довірятимеш. Я люблю тебе безмежно. З любов'ю, твоя майбутня дружина", — витатуювано каліграфічним почерком на спині Бекхема.


Син Бекхемів показав тату на спині для своєї дружини

Син футболіста набив на тілі тату, присвячене дружині

Фото instagram

Такий допис хлопець опублікував на тлі сімейного конфлікту. Все почалося декілька місяців тому, коли первісток Бекхемів разом із дружиною пропускав родинні святкування, через те, що брат Брукліна, 22-річний Ромео почав зустрічатися з його колишньою. А це, за даними джерел, не сподобалося Ніколі та її чоловіку.

Пізніше стало відомо, що Девід відмовив парочці в особистій зустрічі на його день народження. Також інсайдери розкрили, що зіркове подружжя хвилюється за сина і вважає, що Пельтц його контролює. А днями ТаблоID описував усі деталі сімейної сварки.

Читайте також:

Син Бекхемів із дружиною злився у цілунку під час кінної прогулянки узбережжям. Фото

"Моя принцеса-пасажирка": син Бекхемів влаштував пристрасну зйомку з дружиною на байку. Фото

Стало відомо, чим закінчився роман середнього сина Бекхемів з колишньою свого брата

бекхеми
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів