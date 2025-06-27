Бекхем через сильний біль опинився в лікарні та показався після операції. Фото
Британський футболіст Девід Бекхем потрапив у лікарню з нестерпним болем та переніс операцію.
27 червня його дружина, 51-річна дизайнерка Вікторія Бекхем в Instagram опублікувала знімок спортсмена у госпіталі. Він лежав на ліжку з перев'язаною рукою.
"Одужуй скоріше, татко", — написала Вікі.
Як довідалися джерела Daily Mail, у 2003 році футболіст зламав руку на матчі Англії проти ПАР. Тоді Девіду вмонтували вінт у зап'ясток, який мав би розчепитися ще багато років тому, але цього не сталося. Інсайдери пояснили, що спортсмена почали супроводжувати нестерпні болі. Лікарі швидко знайшли причину симптомам і провели операцію з видалення вінта.
Нагадаємо, зараз навколо Бекхемів ходять чимало розмов через їхній сімейний конфлікт. Як виявилося, зіркові батьки схвильовані станом свого старшого сина, 26-річного Брукліна, бо вважають, що його дружина має над ним контроль.
Щодо самого Девіда, то нещодавно він пишно відзначив своє 50-річчя на зірковій вечірці. А ще він ніжно вітав Вікторію з її днем та разом з нею відвідував Лувр на офіційному прийомі. Не так давно для чоловічого глянцю він розповів про свої тренування і спосіб життя.
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