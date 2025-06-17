"Не буду соромитися брехні": ексдівчина сина Бекхемів відреагувала на чутки про роман з його братом

Колишня дівчина середнього сина Девіда й Вікторії Бекхемів, 22-річного Ромео, діджейка і модель Кім Тернбулл відповіла на закиди, що зустрічалася з його старшим братом.

Як відомо, декілька місяців тому первісток знаменитого подружжя, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна модель і акторка Нікола Пельтц почали пропускати сімейні заходи. У мережі стали ходити чутки, що причиною цьому є стосунки брата Ромео та Кім, які були у минулому.

Такі розмови ходили доволі довго, а конфлікт загострювався. За словами інсайдерів, саме через це Тернбулл і Бекхем розійшлися раніше цього місяця. Але образи в сторону дівчини продовжилися, тому вона вперше вирішила відреагувати на них, заперечуючи усі плітки.

Пара була разом сім місяців Фото instagram

"Я уникала розмов на цю тему, щоб не підливати олії у вогонь, проте настав момент, коли я відчуваю потребу прокоментувати це питання, щоб рухатися далі. Я не буду продовжувати терпіти переслідування чи соромитися брехні, яка відповідає якійсь історії.

Я ніколи не мала романтичних стосунків у БУДЬ-ЯКОМУ статусі з цією особою (Брукліном). Між нами не було нічого, окрім шкільної дружби у 16 ​​років. Я хотіла б вийти з цієї розмови та прояснити ситуацію заради всіх причетних", — написала вона у своєму Instagram.

Кім відповіла на закиди про її роман з Брукліном, пояснивши, що між ними були лише дружні стосунки в підлітковості Фото instagram

Зазначимо, інсайдери також повідомляли, що причиною відсутності Брукліна на святкуваннях родини є його дружина. Вони додали, що Бекхеми схвильовані за свого сина, бо впевнені — Нікола контролює його. Про це заговорили після того, як Девід нібито відмовив парі в особистій зустрічі на його 50-річчі.

На тлі сімейного конфлікту первісток зіркового подружжя робить чималі татуювання на честь коханої та знімається з нею в спокусливих фотосесіях для глянцю. Не так давно ТаблоID розповідав усі деталі родинної сварки.