Зендея у ромпері та з гострими вушками похизувалася тілом у космічній фотосесії

Карина Тімкова - 16 квітня, 14:15

Американська актриса Зендея стала головною героїнею нового рекламного кампейну для бренду спортивного одягу On.

У рамках фотосесії 28-річна зірка позувала в лосинах, топах і ромпері різних кольорів. Комплекти підкреслювали струнку фігуру акторки та її довгі ноги.

Короткий ролик для реклами був зроблений у стилі трейлеру до сюрреалістичного фільму. Локації для зйомок виконані в естетиці космосу. А незвичним елементом образу Зендеї стали її гострі вушка.

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"Це виглядає абсолютно неземним", — зазначив коментатор

Зендея відома своєю любов'ю до моди. Не так давно знаменитість з'являлась у смарагдовому міні на вулицях міста і з голим животом на червоному хіднику. Вона також не забуває показувати свої стрункі ноги.

Нагадаємо, з 2021-го зірка зустрічається з актором Томом Голландом (хоча деякі фанати впевнені, що вони були разом і раніше, але розставалися на деякий час). На початку цього року Зендея з'явилася з обручкою, після чого у мережі почали ходити чутки про їхні заручини.

Нещодавно ТаблоID детально розповідав про історію кохання пари та їхню спільну роботу у фільмах "Людина-павук".

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