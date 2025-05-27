Кевін Спейсі, Чарлі Шин та зірка "Відчайдушних домогосподарок": топ-10 акторів, чиї кар'єри були зруйновані за мить

Зірки живуть у центрі уваги громадськості, тож і їхні помилки у всіх перед очима. Скандали не є чимось новим у Голлівуді, але якщо проступки актора чи актриси стають надбанням громадськості, то краще бути готовим шукати нову роботу.

Хоч деяким зіркам вдається пробитися назад у центр уваги, утім для більшості єдиний вихід - зникнути з поля зору зі збереженою гідністю.

ТаблоID розповість про знаменитостей, які зробили неправильний вибір, помилилися або піддалися своїм найнегіднішим "інстинктам" і зруйнували свою кар'єру.

Персі Гайнс Вайт

Актор хітового серіалу "Венздей" Персі Гайнс Вайт, здавалося, от-от мав стати новим голлівудським "It Boy". Однак після виходу шоу Вайта звинуватили у сексуальному насильстві. Одна з ймовірних жертв розповіла, що актор влаштовував вечірки зі своїми друзями, де давав наркотики та алкоголь неповнолітнім, щоб змусити їх вступити з ним у статевий зв'язок.

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Карʼєра актора була зруйнована за мить Кадр з серіалу "Венздей"

"Він переслідував мою подругу, займався з нею сексом, знущався і давав їй наркотики, коли їй було 13-14 років. Останній раз, коли вони займалися сексом, їй було 16, а йому 20. Також він напав на мене на одній з тих вечірок, коли я була надто п'яна. Він загнав мене в кут і стискав", - писала дівчина.

Хоча Вайт рішуче заперечував ці звинувачення, його викреслили з "Венздей", попри те, що він мав зіграти любовний інтерес героїні Дженни Ортеги.

Метью Фокс

Памʼятаєте Метью Фокса у телехіті "Загублені" (Lost)? Цей актор був на вершині своєї популярності, а от згодом зник.

Після закінчення шоу в 2010 році Фокс заявив, що "покінчив з телебаченням", і почав зніматися в кіно, зокрема, у фільмі "Всесвітня війна Z" з Бредом Піттом у 2011 році. Здавалося, що він може успішно перейти від телезірки до кінозірки.

Проте в тому ж році кар'єра Метью Фокса зазнала краху, коли його звинуватили в нападі на водія автобуса (пізніше позов був відкликаний).

Наступного року його заарештували за водіння в нетверезому стані, а виконавець головної ролі у серіалі "Загублені" Домінік Монаган заявив, що Метью Фокс "б'є жінок, і часто".

Неважко було б уявити Фокса як першого красеня Голлівуду Кадр з серіалу "Загублені"

Фокс заперечив усі звинувачення, окрім водіння в нетверезому стані.

Після скандалу актор взяв тривалу перерву в акторській діяльності. Він не з'являвся у фільмах з 2015 року і повернувся на телебачення в серіалі "Останнє світло" лише у 2022 році, як виконавчий продюсер.

В інтерв'ю, яке актор дав телеканалу E!, він не пояснив причини зникнення, але зазначив, що "відчуває, що досягнув того, що мав намір досягти, і тепер збирається зосередити свою енергію на інших речах".

Відтоді Фокс з'явився лише в одному проєкті - австралійському серіалі "C*A*U*G*H*T".

Дженніфер Грей

Сумне кар'єрне падіння сталося з акторкою Дженніфер Грей. Після зйомок у фільмі "Брудні танці", не отримавши більше жодної пропозиції на роль у кіно, Грей вирішила зробити пластику носа, сподіваючись розширити свої можливості.

"Брудні танці" зрештою принесли їй славу, а її перша ринопластика кардинально нічого не змінила.

Однак на півдорозі зйомок "Вітру" вона вирішила знову лягти під ніж, коли побачила, що на кінчику її носа проступає білий хрящ. Після другої операції її ніс виглядав зовсім інакше, і, як сказала сама Грей - "за одну ніч я втратила свою особистість і кар'єру".

Ніс Дженніфер Грей був її родзинкою Кадр з фільму "Брудні танці"

На прем'єрі фільму невдовзі після того, як їй зняли гіпс, вона сказала, що Майкл Дуглас не впізнав її. Зірка "Брудних танців" пізніше зізналася, що тоді зрозуміла, що стала невидимою.

Вона не з'являлася в кіно до невеликої ролі у фільмі "Відскок" 2000-х років і на тому все. Мабуть, це шокує, враховуючи кар'єру, яку можна було б очікувати після "Брудних танців".

Езра Міллер

Після появи Езри Міллера у "Лізі Справедливості" у ролі Флеша, було багато галасу навколо сольного фільму "Флеш" .

Разом з тим Міллер, який раніше мав чималий успіх у кіно, але не дотягував до головної ролі, набував все більшої популярності завдяки своїй ролі у "Фантастичних звірах".

Колись Міллер був у топі Кадр з фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора"

Але тут актора звинуватили, серед іншого, у насильстві, нападах, крадіжках зі зломом і зловживаннях. Езру також неодноразово заарештовували.

Фільм "Флеш" все ж таки вийшов у прокат, але не виправдав очікувань. Продовження "Фантастичних звірів", схоже, не планується, а Міллер не має жодних проєктів у виробництві.

Армі Хаммер

Армі Хаммер мав досить успішну кар'єру, яка по-справжньому злетіла до небес після фільму "Назви мене своїм ім'ям", де він зіграв разом із Тімоті Шаламе.

У актора була ціла низка нових проєктів, а потім його звільнили майже з кожного з них. Причиною стали звинувачення в сексуальному насильстві і повідомлення, в яких він називав себе канібалом. В одну мить від Армі Хаммера відмовилися всі, зокрема його агенція та публіцист.

Він залишив Голлівуд і почав продавати таймшери на Кайманових островах.

Лише 2 роки тому він нарешті публічно висловився щодо звинувачень, заперечуючи кримінальні злочини, але визнавши "дисбаланс влади" з жінкою, з якою він мав стосунки, а також емоційне насильство над нею.

Чарлі Шин

Чарлі Шин свого часу йшов успішними професійними слідами свого батька Мартіна, знявшись у таких фільмах, як "Взвод" Олівера Стоуна, "Волл-стріт", "Молоді стрільці" та "Новачок". Також актор зіграв головну роль у ситкомі "Два з половиною чоловіки", який закінчився у 2011 році.

ТаблоID згадував Чарлі Шина у списку зірок, яких часто називають неприємними людьми Фото з Instagram

Того ж року все пішло шкереберть і для Шина. Він мав серйозні проблеми з наркотиками та алкоголем, не кажучи вже про сімейні проблеми та звинувачення в домашньому насильстві.

Але моментом, який практично поставив хрест на кар'єрі Шина, стало знамените інтерв'ю, в якому він детально описував безмежні можливості свого організму витримувати великі дози важких наркотиків.

Кевін Спейсі

Кевін Спейсі - один з найуспішніших акторів у цьому списку. Він отримав дві премії "Оскар", BAFTA, "Тоні" та дві премії Лоуренса Олів'є. Спейсі знявся у таких фільмах, як "Звичайні підозрювані", "Краса по-американськи" і "7", а також у кількох інших відомих картинах.

Неймовірна карʼєра Спейсі була в мить зруйнована Фото Getty Images

Однак малоймовірно, що Кевін Спейсі коли-небудь зможе повернутися до своєї колишньої слави після резонансного судового процесу за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Спейсі вигнали з "Карткового будиночка" від Netflix, і він втратив кілька інших ролей, які вже грав та на які погодився.

Актор був виправданий, але шкоду його карʼєрі вже було завдано.

Фелісіті Гаффман

Фелісіті Гаффман - знаменита акторка, котра найбільш відома роллю Лінетт Скаво у популярному комедійно-драматичному серіалі "Відчайдушні домогосподарки".

В один день Гаффман була осоромлена, а її кар'єра була розірвана на шматки.

Гаффман втрапила у корупційний скандал Кадр з серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

У 2019 році Гаффман заарештували за причетність до скандалу з шахрайством на вступних іспитах до коледжу її сина. Зірку відпустили під заставу в 250 000 доларів, а після того, як вона визнала свою провину, Гаффман довелося виконувати громадські роботи і заплатити штраф у розмірі 30 000 доларів.

Звісно, вчинок акторки далеко не найгірший у цьому списку, але він все одно добряче зруйнував її кар'єру, і відтоді вона майже не знімається.

Джеймс Франко

Зірка "Людини-павука" Джеймс Франко колись був голлівудським містером Конгеніальність. Але ця блискуча репутація пішла на спад, коли з'явилися звинувачення в сексуальному насильстві і тому, що він намагався заманити неповнолітню дівчину до свого готельного номера.

Франко заперечував більшість звинувачень, але зізнався, що спав зі студентками своєї акторської школи. Пізніше він також погодився виплатити 2,2 мільйона доларів, щоб врегулювати позови про сексуальні домагання.

Після залягання на дно на близько 5 років, Джеймс Франко знову повертається до акторської діяльності і наполягає, що залишив усе позаду. Проте, ніхто не поспішає пропонувати йому роботу.

Джеффрі Джонс

Зірка "Бітлджус" і "Сонна лощина" Джеффрі Джонс рідко грав поганців, утім виявився ним у справжньому житті.

У листопаді 2002 року Джонса заарештували за підозрою в тому, що він найняв 14-річного хлопчика позувати для непристойних знімків. Він не визнав себе винним і не був засуджений до тюремного ув'язнення, хоча отримав п'ять років умовно і був зобов'язаний зареєструватися як сексуальний злочинець.

Ця ситуація шокувала усіх Кадр з фільму "Бітлджус"

У 2010 році, через кілька років після того, як вщух скандал, актор "встромив ніж ще глибше в свою кар'єру". Джонс потрапив під арешт за те, що не оновив свій статус каліфорнійського сексуального злочинця. Він отримав ще три роки умовно плюс 250 годин громадських робіт, що є найбільшим обсягом роботи, яку він виконував за останні роки.

І ось так кар'єра Джеффрі Джонса різко пішла на спад. Відтоді він отримав лише кілька титрів на екрані і виклопотав собі пристойний екранний час у кількох сезонах серіалу "Дедвуд" на каналі HBO.

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