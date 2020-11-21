Не планують повертатися: хто оселився в колишньому маєтку принца Гаррі та Меган

Фрогмор-котедж, який стояв пусткою, відколи принц Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили королівську родину Великої Британії, отримав нових хазяїв. Подейкують, до заміського маєтку перебралася кузина, принцеса Євгенія.

Меблі та інші речі Гаррі та Меган у глупу ніч загрузили у вантажівки та вивезли. Наразі їх уже відправили до Америки. Про це пише The Sun.

"Те, що вони лишили дім порожнім та передали ключі - дуже переконлива ознака того, що Гаррі та Меган не планують повертатися", - зазначило джерело.

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Вагітна Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк в'їхали до Фрогмора близько двох тижнів тому. 30-річна принцеса у захваті від нової оселі. Досі пара мешкала в скромнішому Айві-котеджі на території Кенсингтонського палацу.

"Фрогмор облаштовувався за смаками Меган та Гаррі, які думали про свого сина Арчі, тож це ідеальне місце для пари з малюком", - додав інформатор.

У Букінгемському палаці на запит журналістів відповіли, що не можуть коментувати те, на яких умовах принцеса Євгенія житиме у Фрогморі, чи платитиме вона за оренду тощо. Мовляв, усі домовленості щодо цієї резиденції - особиста справа герцога та герцогині Сассекських.

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Припускається, що коли (і якщо) Гаррі з Меган надумають навідати британську рідню, то спинятимуться в Євгенії та Джека.

Нагадаємо, на ремонт Фрогмора було витрачено 3,2 мільйона доларів із Суверенного гранту. Після "Мегзіта" принц із дружиною повернули ці гроші. Як відомо, подружжя придбало маєток у Санта-Барбарі за 14,7 мільйона доларів.

Свою 94-річну бабусю, 99-річного діда, батька та решту родичів Гаррі не бачив уже понад пів року.

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