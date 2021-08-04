Палац офіційно привітав Меган Маркл із ювілеєм

Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл сьогодні святкує своє 40-річчя. У офіційних акаунтах королівської родини, принца Вільяма і Кейт Міддлтон та принца Чарльза розмістили привітання ювілярці.

Для них використали архівні фото Меган, адже вона вже дуже давно не приїжджала на чоловікову батьківщину.

Королівська родина привітала з ювілеєм Меган Маркл скріншот із instagram королівської родини

Варто зазначити, що вітання - принаймні, поки що - з'явилися лише в сторіз. Може, сммники палацу ще готують дописи про Маркл, а може, королівська сім'я вирішила відтепер вітати винуватицю "Мегзіта" більш стисло.

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Нагадаємо, торік у день народження дружини принца Гаррі від королівської рідні були не сторіз, а саме пости з фото.

Як відомо, подейкують, принц Чарльз, котрий після смерті батька став "квазі-королем", планує модернізувати та здешевити монархію. Зокрема "під скорочення" потраплять Гаррі та Меган.

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