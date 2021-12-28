Гросу розказала про найдорожчий подарунок від Полянського та весілля, яке з ним хоче

Аліна Гросу запевняє, що її бойфренд Роман Полянський, з яким вона вже думає про шлюб і спільний будинок, дуже щедрий на подарунки.

Він подарував їй купу всього, але є те, за що Аліна вдячна йому найбільше.

"І телефон, і айпад, все підряд він дарував. І сережки. Тонну браслетів, я вже їх не ношу, бо не знаю, який обрати. Але якось це говорити, мені здається, не душевно. Він в той період, коли мені було особливо погано, подарував кліп "Арестован", - поділилася із журналістами каналу "Україна" артистка.

Полянський був не тільки режисером кліпу Гросу, а і зіграв у ньому головну роль.

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Кліп "Арестован" вийшов ще в лютому 2020-го, а свої стосунки з Полянським Аліна підтвердила лише у травні 2021-го

Також Аліна поділилася думками про те, яким бачить своє друге весілля.

"Я думаю, що це буде щось точно невелике. Бо хоч у Роми не були великого весілля, але у мене воно було, я сказала, що це не дуже добре. Це не найпрекрасніше, що може бути. Я думаю, що воно буде всього на декілька людей, на найближчих", - запевнила Гросу.

Нагадаємо, нещодавно Аліна у ТаблоID-бліц зізналася, що хотіла, аби її першого шлюбу з Олександром Комковим взагалі не було. Як відомо, на пишне весілля батьки співачки тоді витратили 100 тисяч євро.

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