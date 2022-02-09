Лосини, дулька та сумка Сhanel: Квіткова вдягнулася та нафарбувалася перед камерою. ВІДЕО

Середа, 9 лютого 2022, 16:00

Блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно повернулася з відпустки, увірвалася в Insta-будні сповнена натхнення.

Дівчина показала, як збирає образ для повсякденного виходу у відео в Instagram.

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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

 
На першому етапі Квіткова одягла лосини і топ
фото з Instagram kvittkova

 
Чорний – улюблений колір Даші
фото з Instagram kvittkova
 
За словами блогерки, маленький синочок - невід'ємна частина вдалого луку
 
Звісно ж, фірмова дулька Квіткової
 
Ось такий симпатичний стріт-лук зібрала Даша

Як відомо, молода мама Даша Квіткова дуже задоволена своєю фігурою і часто її демонструє. Вже через 5 місяців після пологів блогерка знялася у зухвалому топі та спідниці з височенним розрізом.

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