Лосини, дулька та сумка Сhanel: Квіткова вдягнулася та нафарбувалася перед камерою. ВІДЕО
9 лютого 2022, 16:00
Блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно повернулася з відпустки, увірвалася в Insta-будні сповнена натхнення.
Дівчина показала, як збирає образ для повсякденного виходу у відео в Instagram.
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Як відомо, молода мама Даша Квіткова дуже задоволена своєю фігурою і часто її демонструє. Вже через 5 місяців після пологів блогерка знялася у зухвалому топі та спідниці з височенним розрізом.
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