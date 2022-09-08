Пам'яті королеви Єлизавети ІІ: визначнi моменти життя величної жінки
8-го вересня пішла з життя королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Трон переходить до її сина, 73-річного принца Чарльза.
"Королева мирно померла у Балморалі сьогодні по обіді. Король та королева-консорт залишаться у Балморалі цього вечора та повернуться до Лондона завтра", - говориться в повідомленні Букінгемського палацу.
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Сумна звістка приголомшує, адже неймовірна жінка, яка правила країною впродовж 70 років, лишила глибокий слід у світовій історії та серцях мільярдів людей. У цьому триб'юті ми згадуємо визначні моменти життя Її Величності.
Єлизавета Александра Мері з'явилася на світ 21-го квітня 1926-го року в родині герцога та герцогині Йоркських. Єлизавета - на честь матері, Александра - на честь прабабусі, яка померла за пів року до її народження, а Мері - на честь бабусі.
Тоді мало хто передбачав, що батько новонародженої дівчинки стане королем Георгом VI, а його дочка, відповідно, спадкоємицею трону.
"Її батько абсолютно обожнював її - він повірити не міг, що створив таке прекрасне створіння. Він завжди казав: "Лілібет - моя гордість, а Маргарет - моя радість", - цитує королівського історика Хуго Вікерса Express.
Єлизавета і Маргарет навчалися вдома під керівництвом матері. До дівчаток запрошували вчителів музики, танців, історії, мов, літератури. Звісно ж, вони дуже любили коней та собак.
Коли розпочалася Друга світова війна, Єлизаветі було 13. Дочекавшись 18-ти, принцеса наполягла на тім, щоби вступити до лав Допоміжної територіальної служби, а згодом вивчилася на автомеханіка.
У віці 8 років Єлизавета вперше зустріла того, хто мав стати коханням усього її життя - юного грецького принца-вигнанця Філіпа. За декілька років, коли дівчинці вже було 13, вона знову побачилася з далеким родичем у Королівському воєнно-морському коледжі, де він навчався. Подейкували, саме тоді Єлизавета і закохалася. Вони стали листуватися, а в 1947-му було оголошено про заручини пари.
Вінчання відбулося в Вестмінстерському абатстві. Нагадаємо, після війни в країні діяли купони на продовольчі товари та одяг. Як пише Insider, уряд спеціально виділив 21-річній принцесі додаткові, щоби їй вистачило на сукню нареченої.
"Я був такий гордий та радий бути так близько до тебе під час довгої ходи Вестмінстерським абатством, а коли передав твою руку Архієпископові, то відчув, що втратив дещо дуже дороге", - написав доньці король Георг незабаром після весілля.
"Залишивши нас, ти залишила велику порожнечу в наших життях, але пам'ятай, що твій старий дім усе ще твій, повертайся в нього якомога частіше. Я бачу, що ти неймовірна щаслива з Філіпом, і це правильно, але не забувай нас, адже цього так бажає твій назавжди люблячий та відданий тато", - цитує лист короля офіційний сайт монархії.
У 1948-му в подружжя народився первісток Чарльз, у 1950-му донька Анна, у 1960-му Ендрю та в 1964-му Едвард. Вручаючи Орден Британської імперії акторці Кейт Вінслет у 2021-му році, Її Величність зізнається, що вважає материнство найкращою роботою в світі.
Георг VI несподівано помер уві сні від коронарного тромбозу 6-го лютого 1952-го року. 2-го червня 1953-го у Вестмінстерському абатстві відбулася коронація Єлизавети ІІ, якій тоді було 27.
Королева Єлизавета та принц Філіп мають вісьмох онуків та дванадцятеро правнуків. Ім'я Елізабет у якості другого або третього носять троє з онучок королеви та четверо правнучок. Принц Гаррі доньку назвав Лілібет.
Навесні 2021-го герцог Единбурзький пішов із життя. Він спочиває в королівській усипальниці при каплиці Святого Георгія. Було заплановано, що прах принца перепоховають, і він возз'єднається з Єлизаветою в Меморіальній каплиці Георга VI, де поховані батьки королеви.
Як відомо, за життя Єлизавета ІІ висловила побажання, щоби після неї королевою, точніше королевою-консортом стала Камілла Паркер-Боулз.
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