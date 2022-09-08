Пам'яті королеви Єлизавети ІІ: визначнi моменти життя величної жінки

8-го вересня пішла з життя королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Трон переходить до її сина, 73-річного принца Чарльза.

"Королева мирно померла у Балморалі сьогодні по обіді. Король та королева-консорт залишаться у Балморалі цього вечора та повернуться до Лондона завтра", - говориться в повідомленні Букінгемського палацу.

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Сумна звістка приголомшує, адже неймовірна жінка, яка правила країною впродовж 70 років, лишила глибокий слід у світовій історії та серцях мільярдів людей. У цьому триб'юті ми згадуємо визначні моменти життя Її Величності.

Єлизавета Александра Мері з'явилася на світ 21-го квітня 1926-го року в родині герцога та герцогині Йоркських. Єлизавета - на честь матері, Александра - на честь прабабусі, яка померла за пів року до її народження, а Мері - на честь бабусі.

Тоді мало хто передбачав, що батько новонародженої дівчинки стане королем Георгом VI, а його дочка, відповідно, спадкоємицею трону.

Лілібет, 1930-ий рік фото з сайту getty images

"Її батько абсолютно обожнював її - він повірити не міг, що створив таке прекрасне створіння. Він завжди казав: "Лілібет - моя гордість, а Маргарет - моя радість", - цитує королівського історика Хуго Вікерса Express.

Єлизавета і Маргарет навчалися вдома під керівництвом матері. До дівчаток запрошували вчителів музики, танців, історії, мов, літератури. Звісно ж, вони дуже любили коней та собак.

1936-ий рік, Георг VI із дружиною та доньками фото з сайту getty images

1937-ий рік фото з сайту getty images

Коли розпочалася Друга світова війна, Єлизаветі було 13. Дочекавшись 18-ти, принцеса наполягла на тім, щоби вступити до лав Допоміжної територіальної служби, а згодом вивчилася на автомеханіка.

Преса тоді так і називала Єлизавету - "принцеса-автомеханік" фото з сайту getty images

У віці 8 років Єлизавета вперше зустріла того, хто мав стати коханням усього її життя - юного грецького принца-вигнанця Філіпа. За декілька років, коли дівчинці вже було 13, вона знову побачилася з далеким родичем у Королівському воєнно-морському коледжі, де він навчався. Подейкували, саме тоді Єлизавета і закохалася. Вони стали листуватися, а в 1947-му було оголошено про заручини пари.

Офіційне фото з заручин пари фото afp з сайту getty images afp

Вінчання відбулося в Вестмінстерському абатстві. Нагадаємо, після війни в країні діяли купони на продовольчі товари та одяг. Як пише Insider, уряд спеціально виділив 21-річній принцесі додаткові, щоби їй вистачило на сукню нареченої.

20-того листопада 1947-го року Єлизавета і Філіп повінчалися фото з сайту getty images

У цій самій тіарі через багато років до вівтаря піде принцеса Беатріс фото з сайту getty images

"Я був такий гордий та радий бути так близько до тебе під час довгої ходи Вестмінстерським абатством, а коли передав твою руку Архієпископові, то відчув, що втратив дещо дуже дороге", - написав доньці король Георг незабаром після весілля.

"Залишивши нас, ти залишила велику порожнечу в наших життях, але пам'ятай, що твій старий дім усе ще твій, повертайся в нього якомога частіше. Я бачу, що ти неймовірна щаслива з Філіпом, і це правильно, але не забувай нас, адже цього так бажає твій назавжди люблячий та відданий тато", - цитує лист короля офіційний сайт монархії.

Лондон вітає свою принцесу фото з сайту getty images

У 1948-му в подружжя народився первісток Чарльз, у 1950-му донька Анна, у 1960-му Ендрю та в 1964-му Едвард. Вручаючи Орден Британської імперії акторці Кейт Вінслет у 2021-му році, Її Величність зізнається, що вважає материнство найкращою роботою в світі.

Георг VI несподівано помер уві сні від коронарного тромбозу 6-го лютого 1952-го року. 2-го червня 1953-го у Вестмінстерському абатстві відбулася коронація Єлизавети ІІ, якій тоді було 27.

Єлизавета ІІ стала другим найдовше правлячим монархом в історії. Довше за неї (72 роки) правив лише французький король Луї XIV фото з сайту getty images

фото з сайту getty images

Королева Єлизавета та принц Філіп мають вісьмох онуків та дванадцятеро правнуків. Ім'я Елізабет у якості другого або третього носять троє з онучок королеви та четверо правнучок. Принц Гаррі доньку назвав Лілібет.

Червень 2022-го, святкування Платинового ювілею правління Її Величності фото з сайту getty images

Навесні 2021-го герцог Единбурзький пішов із життя. Він спочиває в королівській усипальниці при каплиці Святого Георгія. Було заплановано, що прах принца перепоховають, і він возз'єднається з Єлизаветою в Меморіальній каплиці Георга VI, де поховані батьки королеви.

Королева Єлизавета на похороні принца Філіпа фото з сайту getty images

Як відомо, за життя Єлизавета ІІ висловила побажання, щоби після неї королевою, точніше королевою-консортом стала Камілла Паркер-Боулз.

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