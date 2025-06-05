Удушення Фрейзера, вивих ребра у Портман та інфекція Хенкса: актори, які травмувалися і ледь не загинули під час зйомок

Багато знімальних груп йдуть на крайнощі, щоб створити страшні сцени для фільмів жахів, трилерів тощо. Однак іноді справді жахливі речі відбуваються за лаштунками.

Більшість акторів уникають брати участь у травматичних епізодах, тому мають дублерів і каскадерів. Утім є зірки та режисери, для котрих максимальна реалістичність аж надто важлива. Наприклад, такої думки й актор Том Круз, котрий усю свою карʼєру виконує небезпечні трюки самостійно.

У травні вийшов фільм "Місія неможлива: Фінальна розплата", де Круз ходить по крилу літака у польоті, а також пірнає в крижану воду без екіпірування. На щастя, обійшлося без травм.

Утім, не всім пощастило на зніманнях, як от Тому Крузу. ТаблоID розповість про зірок, котрі травмувалися під час виробництва кіно, а деякі з них ледь не померли.

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Брендан Фрейзер

Зйомка сцени повішення у фільмі "Мумія" ледь не вбила Брендана Фрейзера.

Річ у тім, що акторові довелося стояти з мотузкою на шиї навшпиньках, але це не виглядало так "наче він задихається", про що йому сказав режисер Стівен Соммерс. Тож Фрейзера попросили зіграти переконливіше.

Коли режисер узявся знімати останній дубль, Фрейзер встав навшпиньки, а член знімальної групи, який тримав мотузку, підтягнув актора на ній трохи вище.

Актор ледь не загинув Кадр з фільму "Мумія"

"Я застряг - мені не було куди "йти", крім як вниз (на землю - ред.). І ось він тягнув вгору, а я падав, і наступне, що я пам'ятаю, - мій лікоть, який вдарив у вухо і те, як світ перевернувся. У зубах був гравій і всі раптово замовкли", - згадувала зірка "Мумії" Брендан Фрейзер.

Актор втратив свідомість. Коли координатор трюків розбудив Брендана, то весело привітав його "у клубі". Мовляв, таке ж трапилося з Мелом Гібсоном у "Хороброму серці".

Айла Фішер

Під час зйомок фокусу в акваріумі у фільмі "Ілюзія обману" Айла Фішер ледь не потонула, оскільки ланцюжок, що звільняв її, зачепився за одяг.

"Я насправді тонула. Усі думали, що я чудово граю... ніхто не зрозумів, що я насправді борюся... Хто хоче померти в купальнику?", - ділилася актриса.

Усі подумали, що Айла просто чудова акторка Кадр з фільму "Ілюзія обману"

Ділан О'Браєн

Лише через кілька днів після початку зйомок фільму "Той, що біжить лабіринтом: Ліки від смерті" стався нещасний випадок під час виконання трюку. В результаті Ділан О'Браєн отримав серйозні травми. Актора витягли з автомобіля, а потім на нього наїхало інше авто. Ділан отримав травму і струс головного мозку, а також переломи кісток обличчя. Зйомки були призупинені на кілька місяців, щоб він міг одужати.

Через виконання небезпечних трюків актор дуже сильно травмувався Кадр з фільму "Той, що біжить лабіринтом: Ліки від смерті"

"У цій культурі дуже поширена практика контролю над молодими акторами: "Не будь складним. Не будь занудою". Не дозволяйте їм маніпулювати вами. Я був 24-річним хлопцем, який висловлював занепокоєння щодо того, як ми підходимо до трюків, і до мене не прислухалися, мене не поважали. А потім сталося те, що сталося. І, судячи з усього, я б сказав, що все це залишилося безкарним", - поділився ОʼБраєн.

Джеймс Кавізел

Джеймс Кавізел був вражений блискавкою під час зйомок фільму Мела Гібсона "Страсті Христові", коли знімали епізод із Нагірною проповіддю. До речі, актор грав Ісуса.

Під час знімань цього епізоду актора і вдарила блискавка Кадр з фільму "Страсті Христові"

"Приблизно за чотири секунди до того, як це сталося, було тихо, а потім було так, ніби хтось вдарив мене по вухах. Протягом 7-8 секунд я бачив рожевий розмитий колір і чув як люди почали кричати. Вони сказали, що у мене горіла ліва частина голови і навколо тіла було світло", - розказував Кавізел.

Щось у цьому символічне і моторошне Кадр з фільму "Страсті Христові"

Майкл Джей Фокс

Моторошний випадок стався і під час зйомок фільму "Назад у майбутнє 3", де герой Марті Макфлай був повішений.

Каскадер виконував загальні плани, а Майкл Джей Фокс - крупні. Спочатку Майкл стояв на ящику для безпеки, але це мало такий собі вигляд у кадрі. Тому Фокс попросив, щоб ящик прибрали, а сам він підкладав руки між шиєю і мотузкою. У своїй книзі "Lucky Man" актор написав, що це добре працювало протягом наступних кількох дублів, але на третьому він неправильно розрахував положення рук.

Одна помилка ледь не коштувала життя Фоксу Кадр з фільму "Назад у майбутнє 3"

"Коли я вже висів на шибениці, петля навколо моєї шиї перетиснула сонну артерію, через що я на короткий час знепритомнів... Я кілька секунд гойдався без свідомості на мотузці, перш ніж Боб Земекіс (режисер стрічки - ред.), зрозумів, що навіть я не настільки хороший актор", - писав Майкл Джей Фокс.

На щастя, Земекіс вчасно зняв Фокса.

Актора вдалося швидко врятувати Кадр з фільму "Назад у майбутнє 3"

Джо Пеші

Одна з найпам'ятніших сцен у фільмі "Сам удома 2" - це коли Гаррі (Джо Пеші) виявляє, що його голова горить завдяки пастці, яку підготував Кевін (Маколей Калкін). Виявляється, Джо направду травмувався під час зйомок цього епізоду.

"Окрім очікуваних синців і загального болю, які зазвичай асоціюються з таким типом гумору, я отримав серйозні опіки верхньої частини голови під час зйомки сцени, в якій шапка Гаррі загоряється", - розповів Пеші журналу People у 2022 році.

Ось тобі і гумор Кадр з фільму "Сам удома 2"

Холлі Беррі

Хеллі Беррі зняла і зіграла головну роль у бойовику "Синці". Вже на початку зйомок вона зламала два ребра. Фактично, це сталося в перший же день. Однак Беррі вирішила не зупиняти зйомки, оскільки це був незалежний фільм, який не мав великого бюджету.

До того ж її не відпустила команда Кадр з фільму "Синці"

Деніел Крейг

У 2020 році Деніел Крейг розповів британському журналу GQ про низку травм, які він отримав, граючи Джеймса Бонда в декількох фільмах. Одна з найгірших сталася під час зйомок фільму "007:Спектр" у сцені разом з Дейвом Батістою.

"Я сказав: "Дейве, кинь мене, заради Бога", бо він був надто м'яким зі мною. Тож він кинув мене, і, хай його Бог благословить, вибив мені коліно", - зізнавався зірка Бондіани Деніел Крейг.

Деніел носив наколінник до кінця зйомок, а цю сцену вирізали з фільму.

Ну попросив же не бути мʼяким із ним... Кадр з фільму

Том Хенкс

Під час зйомок фільму "Вигнанець" Том Хенкс відмовився митися, що в результаті ледь не коштувало йому життя. Актор заразився стафілококовою інфекцією через рану на нозі.

"Я заразився інфекцією через поріз, і вона поширювалася по моїй нозі. Я не знав про це і думав, що це просто рана. Я пішов до лікаря, який подивився і сказав: "Я повинен госпіталізувати вас, бо ми маємо вилікувати цю інфекцію, перш ніж вона отруїть вашу кров і ви помрете", - розказав Хенкс.

ТаблоID якось розповідав про акторів, котрі й не таке робили заради ролі Кадр з фільму "Вигнанець"

Наталі Портман

Під час зйомок сцени у фільмі "Чорний лебідь" Наталі Портман вивихнула одне з ребер, але на знімальному майданчику не було лікаря, який міг би їй допомогти.

Зрештою їй надали медичну допомогу, але тільки після того, як режисер Даррен Аронофскі змусив її закінчити сцену, попри біль.

Режисер змусив Наталі продовжити Кадр з фільму "Чорний лебідь"

"Коли мене підняли, ребро змістилося. Воно ніби потрапило під інше ребро. Даррен казав: "Знімайте! Знімайте! Залишайтеся в образі, говоріть голосом свого персонажа!" - казала Наталі.

Тож у "Чорному лебеді" той епізод не награний і все відбувається насправді.

Травмування і події далі можна побачити прямо на екрані Кадр з фільму "Чорний лебідь"

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав про акторів, котрі померли під час зйомок.